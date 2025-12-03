Društvo

REPERTOAR CINE GRAND BIG BIOSKOPA OD 4. do 10. DECEMBRA

Z. Ј. Komentara (0)

Četvrtak 4. 12.

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 15:30

Zootropolis 2, 3D Sinh. – 17:45

Zlica drugi deo, Sinh. – 17:00

Zlica drugi deo, Titl. – 20:30

Majka Tereza – 16:30

Povratak Žikine dinastije – 18:30, 20:00, 22:00

Hajduk u Beogradu – 19:40

Jedan običan incident – 21:50

Petak 5. 12.

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 15:30

Zootropolis 2, 3D Sinh. – 17:45

Zlica drugi deo, Sinh. – 17:00

Zlica drugi deo, Titl. – 20:30

Majka Tereza – 16:30

Povratak Žikine dinastije – 18:30, 20:00, 22:00

Hajduk u Beogradu – 19:40

Jedan običan incident – 21:50

Subota  6. 12.

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 12:00, 14:45, 15:30

Zootropolis 2, 3D Sinh. – 10:40, 17:45

Zlica drugi deo, 3D, Sinh. – 12:50

Zlica drugi deo, Sinh. – 17:00

Zlica drugi deo, Titl. – 20:30

Povratak Žikine dinastije – 16:30, 18:30, 20:00, 22:00

Hajduk u Beogradu – 12:30, 14:45, 19:40

Jedan običan incident – 21:50

Nedelja 7. 12.

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 12:00, 14:45, 15:30

Zootropolis 2, 3D Sinh. – 10:40, 17:45

Zlica drugi deo, 3D, Sinh. – 12:50

Zlica drugi deo, Sinh. – 17:00

Zlica drugi deo, Titl. – 20:30

Povratak Žikine dinastije – 16:30, 18:30, 20:00, 22:00

Hajduk u Beogradu – 12:30, 14:45, 19:40

Jedan običan incident – 21:50

Ponedeljak 8. 12.

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 15:30

Zootropolis 2, 3D Sinh. – 17:45

Zlica drugi deo, Sinh. – 17:00

Zlica drugi deo, Titl. – 20:30

Majka Tereza – 16:30

Povratak Žikine dinastije – 18:30, 20:00, 22:00

Hajduk u Beogradu – 19:40

Jedan običan incident – 21:50

Utorak 9. 12.

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 15:30

Zootropolis 2, 3D Sinh. – 17:45

Zlica drugi deo, Sinh. – 17:00

Zlica drugi deo, Titl. – 20:30

Majka Tereza – 16:30

Povratak Žikine dinastije – 18:30, 20:00, 22:00

Hajduk u Beogradu – 19:40

Jedan običan incident – 21:50

Sreda 10. 12. 

Zootropolis 2, 2D Sinh. – 15:30

Zootropolis 2, 3D Sinh. – 17:45

Zlica drugi deo, Sinh. – 17:00

Zlica drugi deo, Titl. – 20:30

Majka Tereza – 16:30

Povratak Žikine dinastije – 18:30, 20:00, 22:00

Hajduk u Beogradu – 19:40

Jedan običan incident – 21:50

Slične Vesti
Aktuelno Društvo Obrazovanje

ПРЕВЕНЦИЈА И ПРИЈАВА НАСИЉА НА ИНТЕРНЕТУ

vladecaglas

Свако друго дете на интернету доживело неку непријатност – како спречити насиље Док се убрзава приступ интернету у школама, стручњаци упозоравају – брже треба да се ради и на обучавању деце. То је једна од порука на Дан безбедног интерента. У Србији га сваког дана користи 86 одсто деце и тинејџера, а свако друго дете […]
Aktuelno Društvo Kultura Obrazovanje

,,ПЧЕЛИЦА“ НА 67. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ

vladecaglas

 Издавачка кућа ,,ПЧЕЛИЦА“ великим бројем нових наслова и пратећих програма наступа на овогодишњем Међународном београдском сајму књига, који се одржава од 19. до 27. октобра. -Сајамску премијеру имаће више књига, од којих издвајамо избор из поезије Љубивоја Ршумовића „Ршумовање од А до Шˮ, коју је приредио Горан Марковић. Специфичност ове збирке, која на једном месту […]
Društvo

ТРАЖИМО ПОСАО ЗА ВАС

I. М.

ПОСЛОДАВАЦ: ПЕКАРА „ПОНС“ ДОО АДРЕСА:  Славка Крупежа 77, Чачак Е-mail: tijana.novakovic@pons.rs Лице за контакт: Тијана Новаковић Назив посла: ПОМОЋНИ ПЕКАР Број тражених извршилаца: 7(седам) Образовање: без обзира на занимање Радно искуство: без обзира на радно исксутво Опис посла: радник у производњи Врста запослења: на одређено време Место рада:  Чачак   Трајање конкурса: 20. 10. 2017.

