МЕЂУНАРОДНИ ДЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА „ЕТНО-ФЕСТ” У СУБОТУ

Културни центар Чачак биће домаћин 11. Међународног дечијег фестивала фолклора „Етно-фест“, који ће се одржати 6. децембра. Овај фестивал окупља велики број познатих културно-уметничких друштава из земље и иностранства, са око 300 учесника, деце и младих, који ће кроз игру и песму представити богатство традиције својих крајева.
Овај фестивал обећава да ће бити празник игре, песме и традиције, догађај који спаја генерације и народе у заједничком слављу културног наслеђа. За учеснике фестивала предвиђен је туристички обилазак најзначајнијих локалитета у граду и околини, чиме је употпуњен боравак најмлађих у нашем граду.
Позивамо све љубитеље традиције, игре и песме да нам се придруже на дечијем фестивал фолклора и уживају у лепоти нашег наслеђа.
Организатори догађаја су град Чачак, Туристичка организација Чачка, КУД “Дуле Милосављевић Желе” и Удружење “Етно-фест”.
ТОЧ