ФОНД ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОТКУП ПРЕДМЕТА ИЗ ПРОШЛОСТИ ДРАГАЧЕВА ОБОГАТИО КОЛЕКЦИЈУ ДРАГАЧЕВСКЕ ШТАМПЕ
РЕТКА ИЗДАЊА – ДРАГОЦЕНА СВЕДОЧАНСТВА ПРОХУЈАЛОГ ВРЕМЕНА
Фонд за прикупљање и откуп предмета из прошлости Драгачева недавно је постао много богатији захваљујући лепом гесту Миодрага Ћурчића из Чачка, иначе најстаријег члана Удружења „Наше Драгачево“, који му је поклонио изузетно ретке бројеве „Чачанског гласа“, као и неких других локалних годишњака, билтена и листова који су се читали крајем седамдесетих и током осамдесетих и деведесетих година на подручју Драгачева, а сада представљају праву реткост и изузетно се тешко проналазе.
Осим „Радија Д“ у Лучанима и појединих годишњака школа, вртића и билтена Сабора трубача, Драгачево и општина Лучани данас у информативном смислу готово да немају своје медије, наводи Милан Парезановић, председник УО Удружења „Наше Драгачево“, истичући да у оваквим околностима рад Фонда за прикупљање и откуп предмета из прошлости добија посебно на значају, а његове богате колекције штампе изузетну тежину и вредност.
– Ова наша средина имала је деценијама штампане листове локалних предузећа, месних заједница, установа културе и образовања. Данас су та издања изузетно сведочанство једног прохујалог времена, привредног и културног узлета једне мале, али на далеко чувене средине – нашег Драгачева. Стигла су нам данас нека другачија времена и остаје нам да се сећамо свега што смо некад били и што смо могли бити да су се неки друштвени процеси другачије одвијали и да су малим срединама попут наше дате шансе да се интензивније развијају. Поносни смо што је наша збирка драгачевске штампе недавно појачана изузетним и ретким примерцима бројних часописа и листова који су у нашој средини излазили крајем седамдесетих, а посебно током осамдесетих и деведесетих година 20. века, а које нам је поверио на чување и старање Миодраг Ћурчић из Чачка. Реч је о великом броју специјалних додатака посвећених важним догађањима у Драгачеву који су више од две деценије излазили као део „Чачанског гласа“, а који приказују „крвну слику“ живота, рада и стваралаштва на овом нашем простору од краја седамдесетих, па све до краја деведесетих година прошлог века – рекао је Милан Парезановић за наш лист.
Поред изузетно ретких бројева „Чачанског гласа“, колекција Фонда за прикупљање и откуп предмета из прошлости, обогаћена је и листовима некадашњег трговинског предузећа „Драча Гуча“, које је на самом врхунцу свога пословања имало више од 400 радника у Драгачеву и својим представништвима широм Србије. У овој колекцији штампе су и листови ХИ „Милан Благојевић“ Лучани и Индустријског комбината „Гуча“, издања МЗ Гуча „Глас Гуче“ из осамдесетих година, годишњаци „Несташни извор“ ОШ у Гучи, „Весело звонце“ ОШ „Марко Пајић“ из Виче, Билтен општине Лучани, новине Котраже, локална шапирографска издања билтена месних заједница Гуча и Каона… Посебно је интересантан оригинални плакат посвећен обележавању 90 година Горачићке буне у Горачићима из 1983. године.
– Добар део издања различитих листова са краја седамдесетих и из осамдесетих и деведесетих година прошлог века налази се у богатој архиви Фонда захваљујући разумевању и подршци најстаријег активног члана нашег Удружења Миодрага Мића Ћурчића из Чачка, родом из Милатовића, који је током свог дугогодишњег службеничког и друштвеног рада у драгачевском крају прикупљао и брижљиво чувао ову вредну штампану грађу за садашње и будуће генерације младих Драгачеваца. Он је препознао мотив и идеју Удружења да предмете од значаја за нашу колективну прошлост прикупимо и да их у будућности изложимо на једном месту. Овај нови гест нашег Миће Шумара је врло значајан допринос идеји и мисији Удружења и наша будућа, заједничка задужбина посвећена Гучи, Драгачеву и општини Лучани. Овако богату колекцију драгачевске штампе има још само Градска библиотека у Чачку. Поједини бројеви који се налазе у њој су изузетно раритетни и на то смо веома поносни – додао је Парезановић.
Миодраг Ћурчић је и прошле године пружио велику подршку раду Фонда за прикупљање и откуп предмета из прошлости Драгачева, обогативши колекцију „Драгачевског трубача“ са 47, већином ретких и недостајућих бројева, посебно оних који су излазили од 1969. до 2000. године. Такви бројеви се тешко проналазе и због тога су још драгоценији.
Фонд постоји већ четири и по године и постаје све богатији захваљујући члановима, пријатељима и сарадницима Удружења „Наше Драгачево“. У њему се налазе предмети везани за прошлост драгачевског краја (старе фотографије, часописи, разгледнице, новине, плоче, фосили, народне рукотворине, значке, завичајне књиге, документа, рукописи), који ће у будућности бити уступљени Музеју Драгачева у Гучи, када буде основан. Чланови „Нашег Драгачева“ су поднели званичну иницијативу за оснивање Музеја Драгачева још 2021. године.
В. С.
Легенда: