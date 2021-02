Uočena žarišta, ali bez novih mera na sednici Kriznog štaba

Na današnjoj sednici Kriznog štaba nisu usvojene nove epidemiološke mere, ali jedinstven je stav da se preko vikenda mora nešto preduzeti, pa će odluka o tome biti doneta na narednoj sednici štaba, u petak, saopštio je epidemiolog dr Predrag Kon.



„U toku sastanka bilo je razmena mišljenja, različitih stavova, ali došli smo do jedinstvenog stava da se preko vikenda mora preduzeti nešto, a ostavljeno je da se to iskristališe i pripremi predlog koji bi u petak bio usvojen“, rekao je Kon novinarima nakon sednice.On je naveo da je jasno konstatovano da su mesta odakle se prenosi infekcija – ski centri, zimovališta.



Kon je naveo da će se pojačati nadzor nad obolevanjem u školama.

„Za sada nemamo podatke koji bi ukazivali na veliki rizik, a to je važno, jer iskustva iz drugih zemalja pokazuju da se prenošenje dešavalo u školama“, rekao je Kon.Podsetio da svaka škola ima mogućnost da, ako se u jednoj grupi pojave dva slučaja zaraze, cela grupa prelazi na onlajn nastavu, odnosno to je u nadležnosti svake skole i lokalnog zavoda na terenu.

„Najvažnija je činjenica da su glavna mesta zaražavanja uočena, a to su uglavnom restorani, kafići, dok same ski staze to svakako nisu“, rekao je Kon.Mere, o kojima će biti raspravljano, dodao je, odnosiće se na sva mesta gde postoji žarište i mogućnosti prenosa.



Kada je reč o skraćenju radnog vremena, Kon je preneo da je bilo iznošenja različitih mišljenja i da za sada nema pomeranja radnog vremena u naredna dva dana.Skraćenje radnog vremena, prema njegovim rečima, podrazumevalo bi i radno vreme tokom vikenda.

To se, kaže, odnosi prvenstveno na zimovališta i druga žarišta.

„Sat dva zaista ne rešava pitanje. Pitanje je poštovanja mera koje je očigledno vrlo teško dostići. Najvažnije je da se dalje sprovodi vakcinacija, jer će podizanje nivoa zaštićenosti stanovništva dati rezultate“, podvukao je on.

Kazao je da bi medicinski deo Kriznog štaba najradije zatvorio sve na pet dana, odnosno sproveo totalno zaključavanje.To, ističe, međutim, nije moguće sprovesti.

Svaka okupljanja su veliki rizik u vreme kada je virus u cirkulaciji, a zbog proteklih okupljanja zabrinut sam i moguće je da dođe do povećanja obolelih narednih desetak dana, rekao je danas epidemiolog Predrag Kon.

Rekao je da će Krizni štab pratiti situaciju i reagovati kako najbolje zna.