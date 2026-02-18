УСКОРО УГРАДЊА ЛИФТА НА ОДЕЉЕЊУ ГИНЕКОЛОГИЈЕ

На седници Општинског већа у Горњем Милановцу, у фокусу је била ефикасна расподела средстава, усмерена на инфраструктурне приоритете и бољи живот грађана. Према речима, председника општине Дејана Ковачевића, локална самоуправа је кренула у динамичну реализацију планираних инвестиција за текућу годину.
– Могу да најавим нашим пољопривредним произвођачима да ће конкурс за пољопривреду бити расписан у наредном периоду, тако да могу да припремају документацију. Тачан датум расписивања конкурса биће објављен на сајту општине и наравно, у медијима, како би могли да предају сву документацију за субвенције у овој години. Локална самоуправа издваја 72 милиона динара за суфинансирање пољопривредне производње и наставићемо у наредним годинама да тај буџет увећавамо – истакао је Ковачевић.
Ковачевић је истакао да када је реч о реализацији програма улица, некатегорисаних и локалних путева, да је на седници Општинског већа опредељен само део средстава, нагласивши да ће за некатегорисане путеве ребалансом буџета бити опредељена додатна средства, јер је велико интересовање грађана да заједно локалном самоуправом, учествују у изградњи.
– Општина Горњи Милановац даје три динара на један динар који прикупе грађани, што значи да грађани у укупној изградњи учествују са 25 одсто. Ми ћемо наставити са таквом политиком и у наредном периоду и овом приликом најављујем да ћемо увећати буџет за 2026. када је реч о некатегорисаним путевима. За локалне путеве и улице у граду ради се документација како бисмо у наредном периоду, или на некој од наредних седница Општинског већа, донели закључке који ће се путни правци радити. У року смо за расписивање конкурса за медије. Ове године 18 милиона динара опредељено је медијима, као и прошле године. Конкурс ће бити расписан по новом моделу, што значи да ће пријаве бити само електронским путем, а бодовање ће моћи да се прати онлајн, дакле уживо, у реалном времену. Нови пројекат који смо поставили, јесте изградња и уградња лифта у породилишту Здравственог центра у Горњем Милановцу. Ми смо до сада чекали да се започне комплетна реконструкција унутрашњих просторија Здравственог центра. С обзиром на то да ове године немамо назнака да ће то кренути, ми смо се определили да издвојимо 15 милиона динара како бисмо урадили грађевинске радове и уградили лифт у породилишту, чиме бисмо решили вишедеценијски проблем наших суграђана, а ја ћу, наравно, и даље инсистирати на томе да што пре добијемо средства за другу фазу радова. Знате да смо прву фазу реконструкције болнице већ урадили. Циљ је да добијемо средства за другу фазу како бисмо комплетно болницу реконструисали и прилагодили је савременим стандардима – рекао је Ковачевић.
Поред капиталних улагања, већници су подржали даљи развој Регионалног иновационог стартап центра „Импулс 2019“ и рад Регионалног система „Рзав“. Усвојено је и Решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације, чиме се отвара пут субвенцијама за домаћинства, чиме је данашња седница, усмерена на стабилан развој општине, заокружена.
Кабинет председника општине Горњи Милановац