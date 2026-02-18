ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ИЗВОЂАЧЕМ РАДОВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У БРЕСНИЦИ

Владан Милић, заменик градоначелника потписао је уговоре са Богданом Ненадовићем, директором фирме „ВодоПан“, која ће бити извођач радова на проширењу водоводне мреже у Бресници. За овај пројекат из републичког буџета издвојено је 70 милиона, док је локална самоуправа реализацију пројекта подржала са 24 милиона динара из свог буџета.
– Као што смо обећали прошле године, план је да током 2026. укупно 250 домаћинстава прикључимо на водоводну мрежу у Бресници, односно на водосистем “Гушавац“ и да тако решимо још један вишедеценијски проблем мештана. До сада је прикључено 69 домаћинстава. Овим уговором стварамо услов да уђемо у даље радове. Заједно са Јавно комуналним предузећем „Моравац” биће урађено још осам и по километара разводне мреже, чиме ћемо доћи до укупно 35 километара разводне мреже заједно са претходним улагањима – рекао је Милош Стеванић, помоћник градоначелника.
Након вишегодишњег чекања и проблема које су имали мештани Бреснице, ове године очекује их стабилно снабдевање пијаћом водом. У Бресници има вишечланих породица која се баве пољопривредом и сточарством.
– Захвални смо Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, које је заједно са нама започело овај пројекат, за који је из буџета Републике Србије одобрено 70 милиона динара. Томе је претходила изградња резервоара, 27,5 километара разбодне мреже, бустер станица, чиме смо створили комплетне услове да сада са ових 24 милиона из градског буџета комплетирамо целу инвестицију. Очекујемо да радови почну већ почетком марта и да буду готови у року од 30 дана колико је по уговору, ако временске прилике дозволе – рекао је Стеванић.
Како је раније изјавио Срђан Бошковић, директор ЈКП „Моравац” систем тренутно обезбеђује око 30 литара воде у секунди, што је довољно за Мрцајевце, Катргу, Бресницу, делове Бечња, Доње Горевнице и Остре.
– Апелујем на све мештане да дођу у ЈКП „Моравац” како би потписалу уговоре и стекли услове за прикључење. Прошле године смо обећали да ће сви добити воду, а сада ћемо то испунити. Ове године, када дође летњи, сушни период мештани Бреснице неће имати проблема као до сада, већ ће водоснабдевање бити уредно – рекао је Срђан Бошковић, директор ЈКП „Моравац”.
У текућној години планирана су значајна улагања у изградњу и унапређење система водоснабдевања и канализације, са циљем унапређења комуналне инфраструктуре, повећања сигурности у снабдевању пијаћом водом и побољшања заштите животне средине. Акценат се ставља на изградњу нових линија водовода и канализације у приградским насељима и селима како би се смањиле разлике у квалитету живота, на реконструкција дотрајалих цеви ради смањења губитака на мрежи и осигуравања стабилног притиска, као и на унапређење система за одвођење отпадних вода.
В. Ј.