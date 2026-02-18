Електродистрибуција: Планирани радови за ЧЕТВРТАК, 19. фебруар

Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у четвртак, 19. 02. 2026. године, у временском интервалу од 09:00 до 16:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Г. Трепчи, око школе, који се напајају са ТС Луке и Слатина ,као и потрошачи у Остри.
Slične Vesti
ЧАЧАНСКИ СТУДЕНТИ КРЕНУЛИ ПУТ КРАГУЈЕВЦА
Чачански студенти, јутрос око десет часова, испред Факултета техничких наука кренули су пешке пут Крагујевца, где ће се у суботу, на Сретење, придружити колегема из других градова из читаве Србије на протесту „Сретнимо се на Сретење“. Са студентима из Чачка, кренуле су и њихове колеге из Ужица, Краљева, Горњег Милановца и Новог Пазара. В. Ј.
Данас нигде без кишобрана, разведравање крајем дана
ИЗВОР: РТС Данас у Србији променљиво облачно, а крајем дана очекује се разведравање. Киша ће пре подне падати на северу земље, а после подне и у јужним деловима. Температура и даље висока за ово доба године – до 22 степена. Другог дана викенда ипак с кишобраном у руци, нарочито ако живите на северу земље. Стиже […]
RADOVI U VOĆNJACIMA U PERIODU ZIMSKOG MIROVANJA
Zasadi voća u ovom periodu ulaze u zimsko mirovanje, kada prestaje intezivan porast, ali u zasadima ne prestaju radovi. Neophodno je u tom periodu sprovesti sve agrotehničke mere kako bi se obezbedio dobar rod i kvalitet plodova naredne vegetacije, kaže za naš list diplomirani inženjer Snežana Dragićević Filipović, iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Čačak. […]