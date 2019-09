VUČIĆ: PENZIONERIMA JEDNOKRATNA POMOĆ OD 5.000 DINARA, POVEĆANJE PLATA MEDICINSKIM TEHNIČARIMA

Kako prenosi RTS svi penzioneri u Srbiji će dobiti do kraja godine jednokratnu pomoć od 5.000 dinara, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će penzioneri dobiti i povećanje penzija od decembra ili januara.

„Voleo bih uvek da možemo više da pomognemo najsiromašnije penzionere“, rekao je Vučić.

Dodao je da će već od novembarske plate, one biti uvećane za medicinske radnike i da će medicinski tehničari imati najveće povećenje, najverovatnije od 15 odsto.

„Ove godine od novembra idu veća primanja za ljude u javnom sektoru, za zdravstvene radnike. U Srbiji imamo 57.000 medicinskih tehničara, a zajedno sa oko 1.000 tehničara u socijalnom sektoru, to je oko 58.000 i verujem da ćemo im povećati plate za 15 odsto“, rekao je Vučić.

Naglasio je da je to značajno povećanje životnog standarda, s obzirom na to da je inflacija godišnje do dva odsto.

Kako je rekao, nešto niže povećanje, ali isto veoma značajno, imaće i lekari.

Izvor: RTS