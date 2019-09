DO KRAJA GODINE OBNOVLJENIM ŠETALIŠTEM DO REKE

Uskoro će početi velika rekonstukcija još jednog omiljenog šetališta Čačana – Gradskog bedema, koja će obuhvatiti dužinu od Ulice vojvode Stepe, tačnije od restorana „Belvi“ do košarkaške hale „Borca“. Svi radovi trebalo bi da budu okončani do kraja ove godine.

Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Čačka Milana Bojovića, planirano je da finansiranje radova na bedemu bude u dvogodišnjem periodu. Naime, novac za te namene Grad je ove godine delom obezbedio iz kredita (10 miliona dinara), a nedostajućih tri miliona dinara očekuju se iz rebalansa budžeta, koji bi trebalo da bude usvojen u septembru.

– Nakon toga biće sproveden postupak javne nabavke i izabran izvođač radova. Ukupna predračunska vrednost rekonstukcije Gradskog bedema u dužini od 1.500 metara je oko 28 miliona dinara, tako da će drugi deo sredstava biti planiran u budžetu za 2020. Idejno rešenje rekonstrukcije, za koju smo dobili saglasnosti od JP „Srbijavode“ i Gradske uprave za urbanizam, uradilo je JP „Gradac“, projektant je Nebojša Jelušić – rekao je Bojović za „Čačanski glas“.

Umesto asfalta, bedem će novim rešenjem biti „pokriven“ betonskim pločama. Takođe, biće izgrađeni ivičnjaci, zamenjeni stubovi ulične rasvete, kojih će ubuduće biti više, a povećaće se i broj parkovskog mobilijara – klupa za sedenje i kanti za smeće.

– S obzirom na to da će biti postavljane betonske ploče i da će se radovi odvijati na deonicama od 20 do 30 metara, Gradskim bedemom će nesmetano moći da se prolazi. Pešačka staza, koja je sada na nekim delovima oštećena, celom dužinom biće široka 2,5 metara, ali će klupe biti van ovog pojasa – objašnjava Bojović i dodaje da su prilazna stepeništa dobrim delom već rekonstuisana, ali će ona dotrajala ili u međuvremenu oštećena biti u dogledno vreme popravljena, ali to nije deo projekta rekonstrukcije bedema.

Iako je ovaj deo grada jedno od omiljenih šetališta koje vodi do terena Sportskog centra „Mladost“ i do same reke, veoma često mogu se videti tragovi vandalizma i uništavanja mobilijara. Prema rečima pomoćnika gradonačelnika, nije predviđeno postavljanje stalnog video nadzora, ali će i na ovoj lokaciji često biti mobilne foto-klopke, a inspekcijske službe će vršiti pojačan nadzor.

– Smatramo da je za Čačak ovo veoma važan projekat, tako da nam je cilj da to i sačuvamo. Foto-klopke i komunalna inspekcija trebalo bi da deluju i preventivno. Ideja je da do kraja ove godine rekonstukcija bude završena – kaže on i dodaje da projekat ne podrazumeva izmenu saobraćajnog režima, tako da će staza na Gradskom bedemu i dalje biti samo za pešake. Ne postoji mogućnost da se ona proširi i da se obezbedi i deo za bicikliste.

Ipak, sa novim Parkom mladosti, uređenjem prilaznog stepeništa donjem platou, delu obale između pešačkog mosta i hale KK „Borac“ i rekonstrukcijom Gradskog bedema, Čačak konačno dobija mnogo lepši, uređeniji i funcionalniji prostor uz samu Moravu.

V. Trtović