ISKRENI LAJK ILI TRAG PREDATORIMA (2)

Nevidljivi napasnici vode i u mračni svet pornografije i pedofilije

I nacionalni i lokalni mediji preneli su nedavno izjavu Igora Jurića, osnivača Fondacije ”Tijana Jurić”, da su na dva pedofilska sajta, čiji su serveru u Ukrajini, otkrivene fotografije dece iz Čačka. Kako su se našle tu? Jurić je izjavio za RTS da, ukoliko su roditelji na društvenim mrežama postavili fotografiju sa imenom i prezimenom deteta i ostalim ličnim podacima, one su tako i objavljene na tim sajtovima.

– Prema dokazima koje imamo, prodaju se od 10 do 50 centi. Pojedine fotografije, kao i video materijali, koji sadrže seksualno zlostavljanje dece, su dosta skuplji. Dostižu do 200, 300 evra. Prema tvrdnjama Međunarodne organizacije INHOPE, koja se bavi suzbijanjem nedozvoljenih sadržaja na internetu, postoje ozbiljne indicije da je ovo tržište po obrtu novca, odmah posle trgovine narkoticima. Trenutno je u Ukrajini najviše takvih sajtova, a mi smo uspeli da pronađemo materijal na kome su deca iz Srbije – naveo je Jurić za ”Blic”. Prema njegovim rečima, iza tih sajtova se kriju ljudi koji žele da dođu do novca. Pokazalo se da su uhapšeni u akcijama EUROPOL-a (Agencije Evropske unije za izvršavanje zakonodavstva) bili izuzetno tehnološki pismeni, ujedno i pedofili, a da su kasnije svoje veštine pretvorili u ozbiljan kriminal i sticanje novca. Žrtve su deca širom sveta…

NE DEŠAVA SE SAMO DRUGIMA

Očigledno je da je život u virtuelnom svetu uveliko postao naša realnost, koliko god nam to u prvi mah izgledalo nespojivo. Tako smo polako počeli svoje živote da delimo sa celim svetom, ”prijatelje” ne biramo sami, već to umesto nas čini internet, predočava Vesna Kovačević, diplomirani psiholog.

– Društvene mreže su preplavljene fotografijama na kojima želimo da sebe i svoj životni stil predstavimo na način koji, neretko, nije saglasan sa stvarnošću. Roditelji žele da prikažu svoju radost i ponos deleći sa drugima fotografije na kojima su njihova deca. Tako često gledamo uspomene sa letovanja ili raznih proslava. Vrlo često ne razmišljamo o mogućim negativnim posledicama, rizicima i opasnostima koje može da donese izlaganje dece u virtuelnom svetu, a koji je svima dostupan – napominje Vesna Kovačević. Ona upozorava i da stavovi, poput: ”To se dešava drugima”, ili ”Ko će da gleda moj profil”, nisu nikakva garancija zaštite od zlonamernih korisnika interneta.

– Roditelji bi trebalo da se informišu o svim mogućim vidovima zloupotrebe, da preduzmu sve mere zaštite, čak i da izbegavaju postavljanje fotografija svoje dece. Posebnu pažnju bi morali da obrate na to da li ima na njima i druge dece, koja su učestvovala u igrama ili proslavama, jer nemaju saglasnost njihovih roditelja. Delovi fotografije mogu da budu istrgnuti iz konteksta i da dobiju potpuno novo značenje. Pošto nema verbalne komunikacije, viđeno postaje subjektivno i podložno manipulativnim načinima korišćenja – upozorava ona.

ISKRENO ILI REDA RADI?

Vesna Kovačević napominje i da deca ne odlučuju da li će biti izložena na društvenim mrežama. Zato je roditelj odgovoran za njihovu bezbednost, koja je vrlo važna u virtuelnom svetu.

– Fotografija deteta može da se pojavi bilo gde, u negativnim kontekstima, čak i da bude primer za uvredljive i neprimerne komentare druge dece ili odraslih. Nevidljivi internet predatori mogu svoje namere i da ostvare, što bi valjalo uvek imati na umu. Delite trenutke radosti sa najbližima i dobronamernima. Oni će umeti da, na pravi način, učestvuju u životu deteta i doprinesu njegovom razvoju. Lajkovi i šturi komentari – neće! Osim toga, nose velike rizike za bezbednost dece – podseća Vesna Kovačević.

