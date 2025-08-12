ЗА 24 САТА ЕВИДЕНТИРАН 181 ПОЖАР

Вршилац дужности помоћника министра и начелника Сектора за ванредне ситуације Лука Чаушић навео je да је у последња 24 часа на територији Републике Србије евидентиран 181 пожар и нагласио да су сви капацитети Сектора за ванредне ситуације, заједно са свим снагама заштите и спасавања, непрекидно на терену.
– Припадници Сектора, у сарадњи са Хеликоптерском јединицом МУП-а, добровољним ватрогасним друштвима, индустријским јединицама и локалним самоуправама, максимално су ангажовани и у рекордном року успевају да угасе све пожарe – рекао је Чаушић.
Имајући у виду да нас очекује период топлог и сувог времена који погодује настанку и наглом ширењу пожара, Чаушић је упутио апел грађанима да буду одговорни и да не пале стрњику, ниско растиње и смеће на отвореном.
– Поштовање закона и опрез при употреби отвореног пламена нису само законска обавеза, већ питање живота. Један непажљив потез може да угрози људске животе и нанесе велику материјалну штету – поручио је Чаушић.
МУП