ЗА 24 САТА ЕВИДЕНТИРАН 181 ПОЖАР

Вршилац дужности помоћника министра и начелника Сектора за ванредне ситуације Лука Чаушић навео je да је у последња 24 часа на територији Републике Србије евидентиран 181 пожар и нагласио да су сви капацитети Сектора за ванредне ситуације, заједно са свим снагама заштите и спасавања, непрекидно на терену.

– Припадници Сектора, у сарадњи са Хеликоптерском јединицом МУП-а, добровољним ватрогасним друштвима, индустријским јединицама и локалним самоуправама, максимално су ангажовани и у рекордном року успевају да угасе све пожарe – рекао је Чаушић.

Имајући у виду да нас очекује период топлог и сувог времена који погодује настанку и наглом ширењу пожара, Чаушић је упутио апел грађанима да буду одговорни и да не пале стрњику, ниско растиње и смеће на отвореном.

– Поштовање закона и опрез при употреби отвореног пламена нису само законска обавеза, већ питање живота. Један непажљив потез може да угрози људске животе и нанесе велику материјалну штету – поручио је Чаушић.

ТЕЖАК ЖИВОТ ПОРОДИЦЕ ПАЈОВИЋ ИЗ МРШИНАЦА – НА ЛЕТО ДОБИЈАЈУ НОВУ КУЋУ

vesna

За Дејана Пајовића и његову седамдесетосмогодишњу мајку Слободанку из села Мршинци, уређење Жаочанског врела је остварење давнашњег сна. Са тог изворишта воду ће добити и Пајовићи. А шта тек за њих двоје значи обећање да ће следећег лета почети градња нове куће, које су добили од градоначелника Чачка Милуна Тодоровића, приликом посете њиховом дому прошле […]

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за ПЕТАК, 27. август

G. D.

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за ПЕТАК, 27. август ПОРОДИЛИШТЕЈуче је у Породилишту чачанске Болнице рођено ПЕТ БЕБА, ЧЕТИРИ ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА.ХИТНА ПОМОЋЈуче је обављено 27 прегледа у амбуланти и 35 кућних посета.АУТОБУСКИ САОБРАЋАЈАутобуси на градским, приградским и међуградским линијама саобраћају по реду вожње.ДЕЖУРНА АПОТЕКАДежурна апотека је Др Драгиша Мишовић.ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈАНема планираних радова.ВОДОВОДУ Улици Владике Николаја, код Идеје, […]

Данас је Богојављење, обичаји кажу да почињу дани погодни за венчања

G. D.

ИЗВОР: РTС Данас је Богојављење, обичаји кажу да почињу дани погодни за венчања Припремила Нада Руменић Петрић Богојављење је празник установљен на спомен Христовог крштења и објављивање Богочовека. Један је од 15 највећих хришћанских празника. Данашњи празник обележава се у спомен на догађај када је Свети Јован крстио Исуста Христа у реци Јордану. Први пут, […]

