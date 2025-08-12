Grad

ПРЕДУЗЕТЕ СВЕ МЕРЕ КАКО БИ КВАР НА ЦЕВОВОДУ У ОВЧАР БАЊИ БИО ШТО ПРЕ ОТКЛОЊЕН

Данас су заменик градоначелника Владан Милић и помоћница градоначелника за заштиту животне средине Марјана Петронијевић обишли магистрални цевовод у Овчар Бањи који је део система „Рзав“, а на коме се ради на санацији квара. Због сложености и обима овог захвата, дошло је до планираног прекида у водоснабдевању из система „Рзав“ ка Чачку и Горњем Милановцу.

Радови напредују планираном динамиком, а екипе ЈП „Рзав” Ариље, предвођене директором Зораном Бараћем, предузимају све мере како би квар био отклоњен у најкраћем могућем року. Очекује се да санација буде завршена до вечерњих часова, након чега ће рзавска вода поново бити пуштена у систем.

Након обиласка, представници локалне самоуправе одржали су састанак са директором ЈКП „Водовод“ Чачак Зораном Пантовићем, на коме је размотрена тренутна ситуација са водоснабдевањем у граду. Констатовано је да нема места за бригу, јер су резервоари стабилни, али је упућен још један апел грађанима да током дана воду користе рационално и искључиво за основне потребе. Од тога зависи да ли ће постојеће резерве бити довољне до потпуне нормализације снабдевања након отклањања квара.

Кабинет градоначелника

