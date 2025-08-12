ЧЕСТИТКА ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА МЛАДИХ

Na Jelici se već naziru ulazi u „Laz“ i „Munjino brdo“, dva tunela planirana da prođu kroz ovu planinu. To je jedan od najzahtevnijih građevinskih poduhvata na deonici auto-puta od Preljine do Požege. Radnici i mašine ušli su po 40 metara u obe tunelske cevi tunela „Laz“, od kojih će desna biti duga 2.900 metara, […]

