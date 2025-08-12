Grad

ЧЕСТИТКА ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА МЛАДИХ

Z. Ј. Komentara (0)

Драге суграђанке и суграђани, драги млади, поводом Међународног дана младих, упућујемо вам најсрдачније честитке, са поруком да сте ви наш највећи понос, наша инспирација и снага будућности Чачка.

У претходним годинама радили смо заједно са вама и за вас, обновили смо просторе у којима млади могу да уче, стварају и проводе своје време квалитетно и безбедно. Реконструисали смо и уредили спортске терене и игралишта, улагали у школске сале, постављали нову опрему и обезбедили услове да свака генерација има где да тренира, такмичи се и дружи. Подржали смо културне манифестације, радионице и програме намењене младима, и обновили места за окупљање која данас служе као центри идеја, дружења и сарадње, јер управо ту ничу будући успеси нашег града.

Ово није крај, наставићемо да улажемо у све што вам је потребно да растете, напредујете и своје снове остварујете овде, у свом граду. Поносни смо на сваку вашу победу, на ваше таленте, знање и упорност. Ви сте снага која нас подстиче да радимо још више и боље, заједно са вама и због вас.

Срећан вам Међународни дан младих!

Фото: РТС

Кабинет градоначелника града Чачка

Društvo Grad

Распоред богослужења за Страсну недељу

G. D.

Распоред богослужења за Страсну недељу у храму Вазнесења Господњег у Чачку. ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЉАК 07.30 Литургија Пређеосвећених Дарова 18.00 Мало Повечерје ВЕЛИКИ УТОРАК 07.30 Литургија Пређеосвећених Дарова 18.00 Мало Повечерје ВЕЛИКА СРЕДА 07.30 Литургија Пређеосвећених Дарова 18.00 Мало Повечерје ВЕЛИКИ ЧЕТВРТАК 07.30 Литургија Светог Василија Великог 20.00 Велико бденије са читањем 12 страдалних Еванђеља ВЕЛИКИ ПЕТАК […]

бебе 2
Društvo Grad Zdravstvo

И јуче рођене ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ

G. D.

Јуче су у Породилишту чачанске Болнице, као и претходног дана, рођене ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка, лучанске и ивањичке општине. Извор: Ча глас
Grad

NAJZNAČAJNIJE GRADILIŠTE U SRBIJI, DEONICA AUTO-PUTA PRELJINA – POŽEGA, DVA TUNELA KROZ JELICU

I. М.

Na Jelici se već naziru ulazi u „Laz“ i „Munjino brdo“, dva tunela planirana da prođu kroz ovu planinu. To je jedan od najzahtevnijih građevinskih poduhvata na deonici auto-puta od Preljine do Požege. Radnici i mašine ušli su po 40 metara u obe tunelske cevi tunela „Laz“, od kojih će desna biti duga 2.900 metara, […]

