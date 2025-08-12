ЧЕСТИТКА ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА МЛАДИХ

Драге суграђанке и суграђани, драги млади, поводом Међународног дана младих, упућујемо вам најсрдачније честитке, са поруком да сте ви наш највећи понос, наша инспирација и снага будућности Чачка.
У претходним годинама радили смо заједно са вама и за вас, обновили смо просторе у којима млади могу да уче, стварају и проводе своје време квалитетно и безбедно. Реконструисали смо и уредили спортске терене и игралишта, улагали у школске сале, постављали нову опрему и обезбедили услове да свака генерација има где да тренира, такмичи се и дружи. Подржали смо културне манифестације, радионице и програме намењене младима, и обновили места за окупљање која данас служе као центри идеја, дружења и сарадње, јер управо ту ничу будући успеси нашег града.
Ово није крај, наставићемо да улажемо у све што вам је потребно да растете, напредујете и своје снове остварујете овде, у свом граду. Поносни смо на сваку вашу победу, на ваше таленте, знање и упорност. Ви сте снага која нас подстиче да радимо још више и боље, заједно са вама и због вас.
Срећан вам Међународни дан младих!
Фото: РТС
Кабинет градоначелника града Чачка