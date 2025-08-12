градац
Привремена обустава саобраћаја на деоници Овчар Бања – Рошци због хитне интервенције на магистралном цевоводу водосистема „Рзав“

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


ЈП „Градaц“ Чачак, обавештава све учеснике у саобраћају и грађане да ће због хитне интервенције на магистралном цевоводу водосистема „Рзав“, који се налази у трупу пута на деоници ОП Л-324 (Овчар Бања – Рошци), у непосредној близини скретања ка манастиру Јовање (око 100 m од Јовањског тунела), бити привремено обустављен саобраћај. Приступ манастирима Јовање и Успење из правца Овчар Бање одвијаће се несметано.
Радовe изводи ЈП „Рзав“ Ариље, а исти су започети 12. августа 2025. године у 7 часова и трајаће три дана. Током радова, саобраћај ће бити потпуно обустављен на поменутој деоници. Биће постављена привремена саобраћајна сигнализација и баријере ради безбедности.
Моле се сви учесници у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију.
Након завршетка радова и враћања коловоза у првобитно стање, ЈП „Градaц“  Чачак ће уклонити привремену саобраћајну сигнализацију, о чему ће јавност бити обавештена.

ЈП „Градaц“ Чачак

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошла ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје Града Чачка, лучанске и ивањичке општине.
ИЗВОР: РТС За четвртак, 1. септембар РХМЗ предвидео је да јутро буде уз наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином које ће се од средине дана проширити на целу земљу. Понегде се очекује и јак пљусак са градом. Ветар слаб и умерен, у зони пљуска појачан, северни и североисточни. Најнижа температура од 13 до 18, а […]

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 19. јун Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњем квару на водоводној мрежи у Улици  Деспота Угљеше у Кошутњаку и у Коњевићима, код продавнице „Папић“. На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови. -У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. […]

