Привремена обустава саобраћаја на деоници Овчар Бања – Рошци због хитне интервенције на магистралном цевоводу водосистема „Рзав“

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
ЈП „Градaц“ Чачак, обавештава све учеснике у саобраћају и грађане да ће због хитне интервенције на магистралном цевоводу водосистема „Рзав“, који се налази у трупу пута на деоници ОП Л-324 (Овчар Бања – Рошци), у непосредној близини скретања ка манастиру Јовање (око 100 m од Јовањског тунела), бити привремено обустављен саобраћај. Приступ манастирима Јовање и Успење из правца Овчар Бање одвијаће се несметано.
Радовe изводи ЈП „Рзав“ Ариље, а исти су започети 12. августа 2025. године у 7 часова и трајаће три дана. Током радова, саобраћај ће бити потпуно обустављен на поменутој деоници. Биће постављена привремена саобраћајна сигнализација и баријере ради безбедности.
Моле се сви учесници у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију.
Након завршетка радова и враћања коловоза у првобитно стање, ЈП „Градaц“ Чачак ће уклонити привремену саобраћајну сигнализацију, о чему ће јавност бити обавештена.
ЈП „Градaц“ Чачак