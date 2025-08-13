Društvo

ЈОШ ЈЕДАН ВРЕЛИ ДАН

Временска прогноза за 13. август

Биће сунчано, а појачава се и југоисточни ветар, па надлежни апелују на додатни опрез због опасности од избијања пожара. Највиша температура од 34 степена до 38 степени. У Београду сунчано, у најтоплијем делу дана 36 степени.

Летња жега се појачава, опрез због опасности од пожара

У Србији данас топлије него јуче. Највиша температура до 38 степени Целзијуса. Надлежни апелују на опрез због опасности од избијања пожара.

У земљи ће данас бити сунчано и веома топло, у већини места неколико степени Целзијуса топлије него јуче.

Дуваће слаб и умерен ветар, на југу Баната и у доњем Подунављу повремено јак источни и југоисточни.

Пошто се појачава југоисточни ветар, надлежни апелују на додатни опрез због опасности од избијања пожара, који су јуче захватили ниско растиње код Кладова, док су у Црној Гори ватрене стихије угрозиле куће, имовину и животе грађана.

Најнижа температура кретаће се од 14 до 21, а највиша од 34 до 38 степени Целзијуса.

У Београду ће бити сунчано, у најтоплијем делу дана 36 степени.

Главобоља и проблеми са сном могући код метеоропата

Погоршање биометеоролошких прилика имаће неповољан утицај на све осетљиве особе, па им се саветује да смање уобичајене активности и поштују савете лекара.

Срчани и психички болесници, као и астматичари ће бити посебно осетљиви.

Главобоља и проблеми са сном су могући код метеоропата. Учесницима у саобраћају је потребна максимална концентрација.

