ЗАКОН „СВОЈ НА СВОМЕ“ ТЕМЕЉ СИГУРНОСТИ ПОРОДИЧНИХ ГАЗДИНСТАВА

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Александра Софронијевић посетила је данас општину Лучани, где је заједно са председником општине Миливојем Доловићем разговарала са грађанима и запосленима како протиче процес пријављивања непокретности по Новом закону о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима, познатом као закон „Свој на своме“.
– Због изузетно великог интересовања грађана за упис права својине по Закону „Свој на своме“, као и наглог повећања броја корисника у систему, који је у једном дану премашио 200.000, донели смо одлуку да рок за подношење пријава продужимо за додатна три дана. Желели смо да сваком грађанину обезбедимо довољно времена и једнаке услове да оствари своје право, без притиска и застоја – изјавила је министарка Софронијевић.
Министарка Софронијевић је нагласила да је систем за пријављивање стабилан и функционалан, али да је држава показала разумевање за објективне административно-техничке околности које нису настале кривицом грађана и додала да је обавеза грађана била да се пријаве уз минималну документацију, док је даљи поступак у надлежности државе. Након уписа права својине, грађани стичу сва права власника, могу да продају или поклоне непокретност, оставе је у наследство, подигну кредит, легално се прикључе на инфраструктуру и дограде своје објекте.
– Тврдње да је ово вaрка државе не стоје. Чињеница да је поднето више од 2,1 милион пријава показује да грађани верују у овај процес, овај закон и своју државу. Држава је уз њих – закључила је министарка Софронијевић.
Министарка Софронијевић је позвала све грађане, као и привредна и правна лица, да поднесу своје пријаве најкасније до недеље, 8. фебруара, до поноћи, уз напомену да ће све пријаве поднете до тог рока бити сматране благовременим.
Такође, како је истакла, све јединице локалне самоуправе су обавештене да своје радно време прилагоде продужетку рока, како би грађани имали пуну институционалну подршку.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре