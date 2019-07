ZAŠTITNIK GRAĐANA DOŠAO NAJVIŠE ZBOG ZAGAĐENJA MORAVE

Pritužbe Čačana koje su do podneva stigle do zaštitnika građana Zorana Pašalića su problemi koji se tiču nedozvljene gradnje i to više od 80 odsto. Ali, ova institucija imala je nameru, da sa svojim predstavnicima utiče na trenutno gorući problem u Čačku, zagađenje Morave i Lupnjače.



-Konkretan problem zbg koga smo došli i poveli ekipu iz Beograda je zagađenje Zapadne Morave i Lupnjače. Otići ćemo da pogledamo te lokacije, bez obzira da li u ovom momentu postoji neki vidljiv znak zagađenja – rekao je Pašalić. On je istakao da je osnovno da se utvrdi koje su relevantne institucije učestvovale u ovom problemu, kome su se obraćali građani i da li su dobili adekvatne odgovore.

-Ako nisu, to ulazi u deo posla koji se odnosi na lošu upravu. Institucija će vrlo brzo sva saznanja uputiti resornom ministarstvu koje se bavi ovom problematikom. Već danas, nakon obilska terena, pozvaću resornog ministra, a ostalo će svakako ići zvaničnim putem – rekao je Pašalić.

I. M.