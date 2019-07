KAKO PRAVILNO KORISTITI KLIMA UREĐAJ

Kao i svaki drugi tehnički uređaj i klime imaju uputstvo za upotrebu, koje ćemo upotpuniti sa nekoliko korisnih saveta.

Pre kupovine klima uređaja, utvrdite veličinu prostora koji nameravate da rashladite, a potom donesite i odluku o jačini klime koja će Vam biti dovoljna za postizanje optimalne temperature. Često se dešava da ljudi uzmu klime veće jačine, iz razloga što ne podnose vrućinu ili je u momentu kupovine bila akcija, pa su po nižoj ceni kupili jaču klimu, što može imati velike posledice po zdravlje ukućana



Položaj klime – klima uređaj postavite na takvo mesto, gde niko neće biti izložen direktnom duvanju klime ili bar na takvo mesto gde je najmanji kontak sa direktnim uticajem hladnog vazduha,



Ugradnja – klima uređaj neka Vam postave ljudi iz servisa, odnosno stručne osobe koje će na pravilan i siguran način postaviti unutrašnju i spoljašnju jednicu, čime ćete omogućiti sigurnost Vašoj porodici, kao i duži vek klima uređaja,



Godišnji servis i sezonsko čišćenje – kako biste bili sigurni u normalan rad Vašeg klima uređaja, neophodan je uraditi godišnji servis i to od strane stručnih osoba, proveriti da li ima dovoljno freona i da li možda negde dolazi do puštanja ovog gasa, očistiti filtere, koji zadržavaju u sebi prašinu, viruse, druge nečistoće, kondezacionu posudu, koja zbog vlažne sredine može biti leglo bakterija i uzrok neprijatnog mirisa,



Održavati optimalnu razliku između spoljašnje temperature i temperature rashlađene prostorije – idealna temperatura na kojoj ljudski organizam najbolje funkcioniše je 22°C. Ova činjenica apsolutno ne znači da pri spoljnoj temperaturi od 35°C prostor možete da rashladite do 22°C. Dozvoljena razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature je 6-8° C za temperature do 35, odnosno 08-10°C za temperature preko 35°C.



Zamračivanje prostorija – da biste uštedeli električnu energiju, kao i da ne biste pojačavali hlađenje i prekomerno snižavanje temeprature u prostoriji, bitno je da zamračite Vaš stambeni prostor,posebno ukoliko ste na sunčanoj strani veći deo dana,



Provetravanje prostora – pred kraj dana neophodno je otvoriti prozore i provetriti prostorije, kako bi zamenili ustajali vazduh, novim prirodno svežim vazduhom



Poseta tržnim centrima i megamarketima – svi smo svedoci da su temperature u velikim tržnim centrima poprilično niske, stoga pre nego što uđete u takav prostor, stanite negde blizu ulaznih vrata ili u predvorje gde će se telo koliko toliko aklimatizovati i pripremiti za nižu temepraturu vazduha. Poželjno je u takvim prostorima obući ili ogrnuti tanku jaknicu ili ogrnuti maramu.

