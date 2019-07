ZBOG NESTANKA STRUJE MORAO DA PROSPE 350 LITARA MLEKA

Branko Marinković iz Donje Vrbave kod Gornjeg Milanovca bio je primoran da prospe oko 350 litara mleka.

Zbog 20-časovnog nestanka električne energije mleko se ukvarilo, a oko 30 krava morao je da muze ručno tokom noći.



– Ceo dan smo juče bili na njivi, na 40 stepeni, gde smo spremali hranu za goveda. Kada smo sinoć došli kući, struje nije bilo. Noćas do 03:00 sata smo krave muzli ručno, dva agregata su pukla i mleko nismo uspeli da rashladimo – rekao je Marinković agenciji MNA.



Prema njegovim rečima, šest krava je dobilo mastitis zbog čega je intervenisala i veterinarska služba.



– To lečenje traje i sada mleko od tih šest krava neću moći da predajem jedno vreme – objasnio je Marinković.

Marinković kaže da je deo noći provero i sa ekipom Elektrodistribucije koja je tražila kvar na mreži.

– Na mrežama je katastrofa. Bandere za žice nisu potrebne, jer ih je drveće podiglo. Ko će to da reši i kada, ne znam – naglasio je on.



Da je problema sa strujom bilo, agenciji MNA su potvrdili u gornjomilanovačkoj Elektrodistribuciji.

U kratkoj izjavi objasnili su da je problem bio u transformatoru, zbog čega je veće područke bilo bez struje od ponedeljka u 16:00 časova.

Na temperaturama većim od 25 stepeni, krave manje konzumiraju hranu i manje daju mleka, a sve zbog napora da rashlade telo.

Osim smanjene količine mleka, vrućine mogu dovesti i do problema sa plodnošću.

Poljoprivredni stručnjaci ističu da je optimalna temperatura za mlečne krave od 10 do 15 stepeni.

Izvor: Agencija MNA