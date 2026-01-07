Društvo

ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРЕНУ, ВЕЧЕРАС НОВЕ ПАДАВИНЕ

Екипе Зимске службе града Чачка од синоћ су непрестано на терену и углавном се врши посипање соли и ризле, осим на већим надморским висинама где је вршено и чишћење. Путеви до свих цркава и манастира током божићних празника су били приоритет и сви су били проходни.

Око један сат после поноћи почела је да пада ледена киша која се повремено појављује и ствара највеће проблеме у одржавању пута и у одвијању саобраћаја. У таквим околностима скоро је немогуће предузети било шта осим додатног посипања сољу, што и чинимо. У то су се најбоље уверили наши суграђани који су јутрос своје аутомобиле на отвореном затекли „оковане“ ледом. Ипак, на територији читавог града није било саобраћајних незгода, а јавни превоз се одвија без већих проблема. У току вечери се очекују нове, углавном снежне падавине, тако да планирамо нови круг чишћења и посипања од поноћи, како би путеви били проходни ујутру, први радни дан после Божића.

Апелујемо на возаче да без преке потребе не крећу на пут, да нипошто не возе без зимских пнеуматика, да на пут носе зимску опрему, да у вожњи држе одстојање, да брзину прилагоде условима на путу и да не праве нагле покрете током вожње.

Упозорење важи и за пешаке. Без потребе не излазити у раним јутарњим и касним вечерњим сатима када су температуре најниже, као и да обавезно користе адекватну обућу.

ЈП „Градац“

Društvo

DVADESET GODINA ZUJANJA PČELICE

I. М.

Petak, 2. oktobar u 19 časova Galerija Biblioteke DVADESET GODINA ZUJANJA PČELICE Otvaranje izložbe radova Mijata Mijatovića, ilustratora IK „Pčelicaˮ Učestvuju: Mijat Mijatović, Goran Marković, Bojana Jovanović i dr Bogdan Trifunović. Ča Glas

културни центар
Aktuelno Društvo

ПОЕТСКО – МУЗИЧКО ВЕЧЕ МИРЈАНЕ БОБИЋ МОЈСИЛОВИЋ

G. D.

ПОЕТСКО – МУЗИЧКО ВЕЧЕ МИРЈАНЕ БОБИЋ МОЈСИЛОВИЋ СРЕДА, 5. ФЕБРУАР 2025.Велика сала Културног центра Чачак, у 19.30 Мирјана Бобић Мојсиловић је позната новинарка, списатељица, поетеса, ауторка популарних позоришних комада, сликарка и добитница престижних књижевних награда. Уз поезију Мирјане Бобић Мојсиловић и рецепте за срећан живот, а уз музичку пратњу Ненада Маринковића на гитари и вокала […]

јесен Фото: Дарка Симеуновић
Društvo

Сунчано и топло – температура до 25 степени

G. D.

Извор: РТС У Србију с Медитерана стиже топао ваздух, па ће бити сунчано, с температуром изнад просека за ово доба године, до 25 степени. Већ од сутра биће за три до четири степена свежије. Ујутру ће по котлинама, долинама река и висоравнима југозападне, јужне и југоисточне Србије бити магла, а понегде и слаб приземни мраз. Током дана […]

