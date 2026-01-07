ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРЕНУ, ВЕЧЕРАС НОВЕ ПАДАВИНЕ

Екипе Зимске службе града Чачка од синоћ су непрестано на терену и углавном се врши посипање соли и ризле, осим на већим надморским висинама где је вршено и чишћење. Путеви до свих цркава и манастира током божићних празника су били приоритет и сви су били проходни.
Око један сат после поноћи почела је да пада ледена киша која се повремено појављује и ствара највеће проблеме у одржавању пута и у одвијању саобраћаја. У таквим околностима скоро је немогуће предузети било шта осим додатног посипања сољу, што и чинимо. У то су се најбоље уверили наши суграђани који су јутрос своје аутомобиле на отвореном затекли „оковане“ ледом. Ипак, на територији читавог града није било саобраћајних незгода, а јавни превоз се одвија без већих проблема. У току вечери се очекују нове, углавном снежне падавине, тако да планирамо нови круг чишћења и посипања од поноћи, како би путеви били проходни ујутру, први радни дан после Божића.
Апелујемо на возаче да без преке потребе не крећу на пут, да нипошто не возе без зимских пнеуматика, да на пут носе зимску опрему, да у вожњи држе одстојање, да брзину прилагоде условима на путу и да не праве нагле покрете током вожње.
Упозорење важи и за пешаке. Без потребе не излазити у раним јутарњим и касним вечерњим сатима када су температуре најниже, као и да обавезно користе адекватну обућу.
ЈП „Градац“