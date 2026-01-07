Grad

ПОКЛОНИ ЗА РОМСКУ ДЕЦУ

Део играчака које су поклонили „Плејмобил”, Стална конференција градова и општина и УНИЦЕФ подељени су најмлађима у Ромском клубу „Циганска ноћ“. Добиће их и полазници чачанских предшколских установа.

Играчке које развијају умне и физичке вештине вредне су више од 280 хиљада динара. У Чачак су стигле захваљујући ПОРИ тиму (Породичним раним интервенцијама), који припада Дому здравља. Део тих занимљивих играчака добила су и ромска деца. Уколико их нису преузели у клубу „Циганска ноћ“, добиће их од патронажних сестара Дома здравља које су свакодневно на терену.

 – Хтели смо да усрећимо најмлађе. Они су наша будућност и њима поклањамо посебну пажњу. Желимо да се наша деца школују, да буду добри ђаци – каже Градимир Радосављевић,  координатор за ромска питања Града Чачка. Он је захвалио донаторима, као и локалној самоуправи. Ово је још једна хуманитарна акција, посвећена Ромима. Последња два, три месеца су подељени хигијенски пакети, опрема за бебе, лаптоп рачунари за најбоље ђаке.

Осим поделе играчака, у Ромском клубу „Циганска ноћ“ одржано је и предавање „Превенција раног склапања бракова“. Подељени су и едукативни здравствени флајери.

– Предавање је одржала Дуња Ранђић, виша медицинска сестра. Сматрамо да је ово врло важна тема. Требало би да и млади Роми на прави начин проживе детињство и рану младост. Ако врло млади ступе у брак, не школују се и мање су им шансе да се касније запосле… – напоменула је Ана Петрић, главна медицинска сестра Поливалентне патронажне службе Дома здравља Чачак.     

У Чачак је стигло око 200 пакета „Плејмобил” играчака. Осим ромске деце, добиће их и предшколци, најавила је Марјана Петронијевић, помоћница градоначелника Чачка. Том приликом она је навела и да ће Развојно саветовалиште Дома здравља бити појачано у стручном погледу.

 – Нама је циљ да проширимо капацитете. Захваљујући УНИЦЕФ-у и Сталној конференцији градова и општина, успели смо да обезбедимо додатна средства за дефектолога који је недостајао Дому здравља. И дефектолог ће радити са најмлађима у њиховој развојној фази, када им је најпотребнији – каже Марјана Петронијевић.

