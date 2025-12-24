ЗНАЊЕ КАО ДРАГОЦЕНОСТ

РЕАЛИЗОВАНО ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК
Одлуком Републичког Центра за таленте из природних и техничких наука и одлуком Скупштине општине Чачак, основан је Регионални центар за таленте децембра 1999. године . Основни задатак ове образовно-васпитно-научне установе континуиран и појачан рад са надареном децом из свих општина Моравичког округа. Поред ученика основних и средњих школа Моравичког округа, рад Центра препознат је и од стране ученика и професора основних и средњих школа у Ивањици, Пожеги и Параћину.
Такмичење које реализује Систем регионалних центара за таленте Републике Србије налази се у Календару такмичења Министарства просвете Републике Србије. У складу са предвиђеним планом и програмом, први ниво провере коју је потребно да ученици прођу како би наставили даљи рад у оквиру Центра је Општинскo такмичењe. Такмичење је реализовано по наставним дисциплинама 13, 14. и 15. децембра 2025. године на Агрономском факултету, Центру за стручно усавршавање, Машинској школи, Техничкој школи у Чачку. Реализација такмичења у Ивањици, Пожеги и Параћину била је у оквиру школа, у сарадњи са наставницима-менторима, сарадницима Регионалног центра за таленте Чачак.
На овом нивоу такмичења учествовало је 347 ученика. Ученици су се такмичили у 14 наставних дисциплина Математика, Физика, Хемија, Информатика и програмирање, Биологија, Екологија, Географија, Историја, Српски језик, Књижевност, Енглески језик, Teхника и технологија, Мехатроника и Психологија
Први ниво провере подразумева тест знања у трајању од деведесет минута. Ученици који успеју да успешно савладају ту прву препреку и освоје неко од прва три места на Општинском такмичењу настављају са активностима у оквиру РЦТ Чачак и остварују пласман на регионални ниво такмичење талентованих ученика које ће се одржати у априлу 2026. године у Чачку.
Оквире који су омеђили образовне и васпитне карактеристике рада, али и особености методичког приступа самих ментора потврдили су како секретар Регионалног центра за таленте у Чачку Данијела Бугарчић, тако и ментори који су припремали и усмеравали ученике радионичарским активностима, вежбама и систематизацијом знања.
Саобразно квалитету истраживачких радова, успеху на тесту знања који претходи представљању радова, талентовани ученици ће доказати да знање јесте драгоценост! Државни ниво такмичења за талентоване ученике биће организован у Бору за основце, а за ученике средњих школа у Панчеву.
Милица Матовић