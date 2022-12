„Новогодишња бајка” обрадовала малишане

Ploey – You never fly alone, Исанд, 2018, 85 мин Цврле није научио да лети на време, кад се његова породица сели у топлије крајеве, па мора да нађе начин да се избори са зимом, непријатељима, али и са самим собом. Он креће у велику авантуру у којој ће му помоћи и пријатељи. СИНХРОНИЗОВАН. Режија: […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук