ČAČANKA ANA TODOROVIĆ I MILANOVČANIN MARKO MOSIĆ BLUZOM OSVAJAJU SVET

OTIŠLI ZBOG POSLA, PRONAŠLI SE U MUZICI

Čačanka Ana Todorović i Gornjomilanovčanin Marko Mosić, u muzičkim vodama bluz akustik duo „Rumblin’ Trouble“, postali su, gotovo preko noći, poznati u svetu nakon gostovanja na najvećoj američkoj bluz stanici Blues Radio International. Poziv za intervju je stigao sasvim neočekivano, kao reakcija na njihovu autorsku pesmu „Call on me“, koju su uradili i objavili na Jutjubu tokom boravka na Malti. Vrlo brzo su usledili i drugi pozivi za nastupe, gostovali su na na Blues Society of Nepal, zatim na World Unity Open Mic festivalu iz Filadelfije, Lockdown Music TV London, kao i Crossroads Confined Countdown Festivalu, Pariz. Zahvaljujući iznenadnom uspehu, odlučili su da grade muzičke karijere.

Ana Todorović i Marko Mosić

Ana je rodjena u Čačku, gde je i provela veći deo svog detinjstva, a Marko je iz Gornjeg Milanovca. Upoznali su se 2013. godine, dok su svirali u zajedničkom bendu „Troublemakers“. Kako ističu, oboje su imali veliku sreću da u svojim porodicama budu okruženi ljudima koji vole dobru muziku, a naročito rok i bluz. Kada su se članovi benda „Troublemakers“ razišli, rešili su da nastave sa svirkama kao akustik duo, pod nazivom „Double Trouble“, kasnije preimenovan u „Rumblin’ Trouble“.

Marko je diplomirani ekonomista, a Ana diplomirani politikolog. Nakon završetka školovanja, prepuni elana, baš kao i svi mladi ljudi kada steknu diplome, želeli su da pronadju zaposlenje, ali u tome nisu uspeli. To i jeste, ustvari, jedan od osnovnih razloga njihovog odlaska na Maltu.

– Gajili smo nadu da ćemo početi da radimo u struci, možda čak i u svojim gradovima, ali, nažalost, nismo imali tu sreću. Naprotiv, nakon završenog pripravničkog staža u lokalnoj upravi u Čačku, nisam dobila ponudu da ostanem da radim. Podjednako bezuspešna je bila i Markova potraga za poslom. To je izmenilo naše planove iz korena, pa smo tako i rešili da napustimo Srbiju – da odemo tamo gde nam nude radna mesta. Odselili smo se na Maltu 2016, a vratili ove godine. Za to vreme promenili smo mnogo poslova, ali smo uvek živeli u istom gradu, na malenom ostrvu Gozo, gde imamo dosta prijatelja – objašnjava Ana.

BLUZ IH JE IZABRAO

Ovaj čačansko- milanovački bluz dvojac nastupao je u mnogim gradovima Srbije, a stigli su čak i u Herceg Novi, gde su imali priliku da upoznaju zanimljive ljude i druge muzičare, sa kojima su i danas u kontaktu.

– Bluz i bluz-rok oduvek su bili naše obeležje i nismo nikada razmišljali da se prilagodjavamo nekim drugim trendovima. Smatram da je bluz izabrao nas, to je bila ljubav na prvi sluh. Marko je pronašao pravi izvor inspiracije u sviranju slajd gitare, a ja sam svoju radost crpela iz tekstova pesama mojih muzičkih uzora. Nismo muzički obrazovani, ali mislim da ni jednog trenutka nismo sumnjali da će upravo ta naša ljubav prema muzici iznedriti jednu predivnu priču.Naš put je zaista bio bluzerski, putovali smo bez automobila – vozovima i atobusima, veoma često smo spavali na železničkim i autobuskim stanicama, a kada je reč o profesionalnoj muzičkoj opremi, i danas posedujemo samo gitaru i mikrofon. Možda i jeste najlepši deo naše priče to što su se jedna gitara i glas iz malene sobe s Malte čuli čak do Floride, Filadelfije, Pariza, Katmandua, Londona, Sao Paula… Takvu čast novac i nepotizam nisu mogli da kupe i na to smo veoma ponosni – ističe Ana.

Kada odete u svet da biste zaradili novac, kako navode Ana i Marko, niste u prilici da se posvetite onome što najviše volite. Menjali su mnogo poslova, ali vremena za muziku nisu imali. Tako je bilo sve do proglašenja pandemije korone, kada su njihovi poslovi na Malti bili u potpunosti obustavljeni. Od sredine marta i aerodrom je bio zatvoren za sve letove, pa su dane provodili uglavnom u stanu, gde su do mile volje mogli da se posvete muzici. Tako su i rešili da objave obrade pesama na našem „Youtube“ kanalu, a medju njima se našla i njihova prva autorska „Call on me“, koju su posvetili svojim porodicama i prijateljima. Svetlost dana je ugledala i pesma „Riverside Blues“, nakon čega je usledio i iznenadni poziv da nastupe uživo u programu poznate svetske radio stanice „Blues Radio International“, navodi Ana:

– Taj intervju nam je dao „vetar u ledja“, i to je bio dan kada su naši snovi zaista postali stvarnost. Ubrzo su stigli i pozovi za druge onlajn nastupe, a svaki od njih je bio izuzetno zanimljiv i za nas jednako važan. Štaviše, „World Unity Open Mic“ nas je pozvao da nastupamo dva puta za redom, što je zaista presedan. Tu smo imali priliku da prezentujemo ostale autorske pesme, koje nismo objavili putem video snimaka.

NE PLANIRAJU TRAJNI POVRATAK U SRBIJU

Ovi mladi muzički obdareni ljudi su se u Srbiju prvenstveno vratili da bi proveli više vremena sa porodicom i prijateljima. Dok su živeli na Malti, posao im je bio u prvom planu i zbog toga nisu imali dovoljno vremena za muziku i druženje sa dragim ljudima. Sada poušavaju da nadomeste ono što su izgubili.

– Takav stil života nam više nije odgovarao, pa smo odlučili da se vratimo u Srbiju. Drugi razlog našeg povratka je snimanje našeg prvog albuma. Ostaćemo dosledni dosadašnjem muzičkom pravcu, kao i engleskom jeziku na kome i pišem tekstove naših pesama, dok je Marko odličan u osmišljavanju kompozicija. Spremni smo da zajedno stvaramo naš muzički svet – kaže sa optimizmom Ana.

Ana i Marko trenutno ne razmišljaju o potrazi za poslom. žele da se u potpunosti posvete muzici, snimanju albuma, formiranju sopstvenog veb-sajta, a to iziskuje dosta vremena, ljubavi i upornosti.

– Mada smo svesni da u Srbiji, a možda čak i u Evropi, ovaj muzički pravac nema veliko tržište, mi smo apsolutno rešeni da radimo baš ono što volimo, a to je da sviramo i pevamo bluz. Šanse nisu na našoj strani, ali isto tako da nam je neko rekao da ćemo više uspeha imati kod američke i engleske publike nego u Čačku ili Milanovcu, ne bismo poverovali u tu priču, a ipak se desilo. Upravo zbog toga i ne planiramo trajni povratak u Srbiju. Želimo da se apsolutno usresredimo na nas i naš bend, ali gde god da se nadjemo uvek ćemo s ponosom predstavljati našu zemlju – kaže Ana.

V. S.

POSTALI SU DEO BLUZ ISTORIJE

Naš zanimljiv bluz dvojac je uradio i obradu „Wheels Within Wheels“, čuvenog irskog gitariste Rorija Galagera, koji je ujedno i najvažniji Markov muzički uzor. njihovoj sreći nije bilo kraja kada su saznali da je zvanična Rori Galager fejsbuk stranica objavila njihovu verziju te pesme.

– To je bio jedan od najlepših momenata tokom prethodna četiri meseca. Postoje i drugi trenuci koji su za pamćenje, a jedan od njih je, svakako, i ulazak celokupne arhive „Blues Radio International“ u Kongresnu biblioteku SAD-a, što praktično znači da smo i mi postali deo bluz istorije. Takodje, imali smo i veliku čast da budemo predstavljeni široj američkoj publici putem „Aardvark Blues FM“ radija, čiji sam veliki fan još od studentskih dana – ponosno ističe Ana.