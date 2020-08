U TOKU UREDJENJE VODOTOKOVA DRUGOG REDA

RADOVI KASNE ZBOG OVOGODIŠNJIH POPLAVA

Područje Lučana je podložno poplavama, jer ima specifičnu konfiguraciju terena, što je tokom prethodnih godina zadavalo velike probleme, kako žiteljima ove opštine, tako i nadležnima u lokalnoj samoupravi. Ipak, kada se danas objektivno sagleda situacija, zahvaljujući podršci države, postignuti su veliki pomaci na polju smanjenja rizika od poplava.

Kako navodi Miloš Jovičić, zamenik predsednika opštine, poplave su u prethodnim godinama nanele ogromne materijalne štete dragačevskom kraju. Situacija je postala veoma alarmantna baš u godinama kada su poplave u više navrata ugrožavale stambene i poslovne objekte, saobraćajnu i drugu infrastrukturu, poljoprivredne kulture i zemljište.

Miloš Jovičić, zamenik predsednika opstine

– Imamo reku Bjelicu koja prolazi celim svojim tokom kroz Lučane, od izvora u Dupcu, pa do ušća u Zapadnu Moravu. Tu su i brojne pritoke Bjelice, koje su nam poslednjih godina zadavale veliku glavobolju. Zbog bujičnih poplava, koje su prethodnih godina nanosile veliku materijalnu štetu na području naše opštine, nadležni u državi su prepoznali potrebu da nam pomognu u razrešavanju ovog velikog problema. Realizacija projekata u oblasti preventive poplava započeta je još 2017. godine, kada je uradjen bedem u Lučanima, koji štiti industrijsku zonu i kompletno naselje, što je koštalo 306 miliona dinara. Sredstva je obezbedila država – objašnjava Jovičić.

U toku je uredjenje vodotokova drugog reda, fotografija radova u Lučanima

Posle prošlogodišnje poplave, koja je imala najveće razmere, i dolaska predsednika Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić na ugroženo područje, izgradjen je i bedem prema Djeraću, u koji je uloženo 85 miliona dinara. Opština Lučani je imala obavezu da razreši imovinsko-pravne odnose, što je u rekordnom roku i uradjeno, a Vlada Republike Srbije je preko JP „Srbijavode“ finansirala čitav projekat. Zahvaljujućii izgradnji ova dva bedema, Lučani i Djerać su potpuno zaštićeni od poplava i taj sistem savršeno funkcioniše.

Nakon završetka bedema, najkritičnije tačke su naseljena mesta Guča i Viča, navodi zamenik predsednika opštine Jovičić:

posledice poplava u 2014. godini

– Najveće štete od poplava, u prošloj, ali i ovoj godini, pretrpela je Guča. Reka Bjelica se izlila i voda je prodrla u stambene objekte, tako da to za nas sada predstavlja problem koji bi trebalo najurgentnije rešavati. Samo područje je specifično i teško za odbranu od poplava. Reagovali smo onoliko koliko smo bili u mogućnosti, ali se tokom poslednjih poplava pokazalo da tako tešku situaciju prouzrokuje ogromna količine padavina u kratkom vremenskom periodu, za tri-četiri sata padne i po 120 litara vode po kvadratnom metru. Protiv takve bujice je gotovo nemoguće organizovati odbranu. Ove godine smo tokom poplave imali i pomoć Sektora za vanredne situacije iz Beograda, imali smo tri mobilne ekipe koje su bile sa nama, jer smo dobili najavu da će doći do obilnih padavina. Medjutim, kada dodjete u takvu situaciju postajete svesni da ste nemoćni kada se takva količina vode sjuri iz nebesa. Imali smo dovoljno džakova peska, postavljali smo ih zajedno sa gradjanima i pripadnicima Civilne zaštite, pomagala su nam javna preduzeća… Angažovali smo tada sve gradjevinske mašine koje smo imali u Dragačevu, ali nismo uspeli da se odbranimo od poplave.

Poplave 2014. godine

Kako navodi Jovičić, studija za razrešavanje ovog problema postoji, uradjena je prošle godine, ali njena realizacija predstavlja čitav proces. To je nešto što sigurno ne može da se reši jednim potezom, prevashodno zbog specifičnosti terena, ali i zbog finansija, jer su Lučani mala opština. Republička vlada im je dosta pomogla, ali očekuju da će i u narednom periodu imati dobru saradnju sa nadležnima u državi, kako bi uradili jednu sveobuhvatnu studiju, koja bi mogla da identifikuje sve kritične tačke i ponudi najadekvatnije rešenje za ovaj veliki problem.

Opština Lučani opredeljuje oko dva-tri miliona dinara godišnje za uredjenje vodotokova drugog reda. Svake godine lokalni parlament donosi operativni plan na osnovu koga se izvode radovi na vodotocima drugog reda.

– Prošle godine smo dobili 120 miliona dinara od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, odnosno od Vlade Republike Srbije za uredjenje vodotokova drugog reda. Radovi su u toku. Završen je projekat uredjenja reka Dragačice i Vranjice u Guči, do uliva u Bjelicu. To je reka koja prolazi pored Elektrodistribucije i srednje škole, koja je zaista pravila ozbiljne probleme i štete proteklih godina. U toku je i uredjenje Dupljajskog i Rajića potoka u Guči, kao i Lučanskog potoka u Lučanima. Projektom su obuhvaćene i manje deonice reke Gorušice u Viči i Dobrice u Kotraži. Sredstva se namenski upotrebljavaju. Da nije bilo novih poplava u ovoj godini, ovaj projekat bi se sada privodio kraju. Očekujemo da će se do kraja godine završiti sve što je predvidjeno, kako bismo ublažili posledice poplava u narednom periodu – kaže Jovičić.

V. S.