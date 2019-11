CIVILNA ZAŠTITA DOBIJA NOVO TERENSKO VOZILO, A PROBLEM NEDOSTATKA PRIPADNIKA JEDINICA JOŠ NEREŠEN

Do kraja godine Služba civilne zaštite dobiće terensko vozilo koje je izuzetno bitno za njeno funkcionisanje.

-Civilna zaštita je sada u potpunosti spremna za zimski period. Neophodno nam je bilo to terensko vozilo i to je prvi put da bude u vlasništvu Službe civilne zaštete, jer smo ga do sada pozajmljivali od raznih preduzeća, koja su nam izlazila u susret – reko je načelnik ove Službe Bratislav zečević.

Problem ljudstva i dalje je ostao. Od planiranih 574 pripadnika jedinica civilne zaštite opšte namene u Čačku ih ima svega 158, koji su raspoređeni na 14 lokacija. Iako je ovo angažovanje i plaćeno, kapaciteti naših jedinica su popunjeni od 20 do 50 odsto.

-Moj predlog je bio da svi koji su služili civilno vojni rok budu pripadnici jedinica Civilne zaštite, da se po automatizmu prebace u našu nadležnost. Svi pripadnici jedinica Civilne zaštrite u toku svog angažovanja dobijaju određenu vrstu nadoknade, što je za nezaposlena lica prosek Republike Srbije, a za one koji su zaposleni, njihovom preduzetniku se refundiraju troškovi za vreme za koje je lice angažovano – objašnjava Zečević. On je pozvao sve građane da se priključe, pogotovo meštane seoskog područja, a naročito mlađe, koji će, pored iskustva, dobiti i razne licence koje će im značiti prilikom zaposlenja.

I. M.