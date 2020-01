DRASTIČNO POVEĆAN BROJ PUCANJA VODOVODNIH CEVI U GRADU

Od početka nove godine do danas, na teritoriji grada Čačka, ekipe JKP „Vodovod“ su imale 51 intervenciju, od čega je 49 bilo pucanje vodovodnih cevi, što je, kako ističe šef Službe za izgradnju i održavanje JKP „Vodovod“ Vladimir Đinić, drastično povećan broj, s obzirom na to da nisu mnogo niske temperature.

-I mi smo sami iznenađeni brojem pucanja cevi, jer prevashodno nije veliki minus. Mi smatramo da je ovo posledica „nekih viših sila koje se dešavaju u cevovodu“, izdvaja se vazduh iz vode u cevima, koji putuje kroz mrežu i kad naiđe na neku slabu tačku, slab cevovod, slabu armaturu, tu dolazi do pucanja – ističe Đinić, koji navodi da su i zaposleni u „Vodovodu“ „zatečeni“ ovim brojem pucanja cevi.



Cevovodi jesu stari, ali Đinić ističe da stradaju i oni koji su novijih generacija.

-Pucale su cevi i na novim cevovodima, koji se rade od TPE i PVC cevi, koji su zadnjih deset godina u upotrebi, jer je, kako kaže, tehnologija napredovala, pa se gvozdeno-livene cevi više ne ugrađuju u mrežu.



U „Vodovodu“ ističu da su sve raspoložive ekipe uvek na terenu i da se trude da u najkraćem mogućem roku otklone kvar.



-Ako se kvar prijavi do 14, 14 i 30 časova, mi ćemo popraviti u toku dana. Od trwnutka prijave trebalo bi da otklonimo kvar za dva, do tri sata, ako ne dođe do nekog dodatnog problema – kaće Đinić. On navodi da ukoliko se pucanje cevi desi tokom noći, iz bezbednosnih razloga se čekaju jutarnji sati da počne popravka.

-U večernjim satima, po mraku, vrlo je nebezbedno spuštati ljude u veće dubine, koje iznose dva, dva i po metra. Mi to izbegavamo da radimo u noćnim uslovima. Iz razloga bezbednosti, popravka cevi koja pukne tokom noći, čeka ekipu koja počinje da radi u 7 sati ujutru – kaće Đinić.



U Javno komunalnom preduzeću „Vodovod“ ističu da je ovih dana na različitim lokacijama celoj teritoriji grada dolazilo do pucanja cevi, mada su manje bili „pogođeni“ obodi grada, nego centar.

I. M.