ДРЖАВНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ ЗА КУПОВИНУ СТАНОВА 

Od danas do petka, u vremenu od 7 do 15 časova, zvodiće se više radova na deonici auto-puta od petlje Takovo do petlje Ljig. Predviđeno je izvođenje radova na obeležavanju horizontalne signalizacije za maglu u smeru ka Ljigu. Radovi će se izvoditi u pokretu sa zatvaranjem zaustavne saobraćajne trake. Istovremeno će se se izvoditi radovi […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук