ДУШИЦА ЈОВАШЕВИЋ ДОБИТНИЦА НАГРАДЕ „BUSINESS WOMEN AWARDS”

ПРЕДАН РАД И КОНСТАНТНО УСАВРШАВАЊЕ
Душица Јовашевић, власница козметичког салона „Bella D” и добитница награде „BUSINESS WOMEN AWARDS” коју додељује Привредна комора Србије више од две деценије бави се козметичким третманима, води рачуна о лепоти, али, пре свега, о здрављу жена чије је поверење стекла захваљујући преданошћу и квалитетном раду. Иако у ово време није лако бити жена предузетница, Душица се бори да свој успех оправда свакога дана. Жене предузетнице позитивно утичу на економију, али су пред њима бројни изазови, често немају времена да буду само обичне жене, мајке, супруге, пријатељице, јер посао зависи од њих и увек морају бити свуда присутне.
– У свет лепоте и здравља ушла сам пре 24 године, а од 2010. имам свој регистрован салон. Овај посао је моја највећа љубав, чак и после оволико година и даље радим са истим жаром. Током свих ових година, прошла сам све послове који се раде у козметичком салону и установила сам да је медицински педикир нешто чиме желим да се бавим – рекла је Душица Јовашевић.
Иако је током нешто више од две деценије било и успона и падова, Душица никада није помислила да одустане, већ је следила своју велику жељу и амбицију да помоне другима, па тако и тежила ка томе да у свом послу буде све боља и боља.
– Било је изазовно, нарочито у доба короне, јер сам тада остала и трудна . Захваљујући колективу који је тада радио, успели смо да прегрмимо моје одсуство, али сам морала да почнем да радим већ када је беба имала пет месеци, јер посао није могао без мене. У нашем послу веома је изазовно спојити професионалан и приватан живот. Код мене никада није постојала опција одустајања, јер сам одавно схватила да сам пронашла свој животни позив – рекла је саговорница „Чачанског гласа”.
За све ове године код килејената је стекла поврење и квалитет њеног рада заиста је препознатљив, али она се трудила да поред стандардних услуга, својим клијентима увек пружи нешто ново. Порфесионално усавршавање пружило јој је и личну сатисфакцију, али и обезбедило нове клијенте, за које се увек максимално труди, како би из њеног салона изашли задовољни.
– У салону радимо педикир , маникир, депилације, али је акценат на медицинском педикиру јер ту решавамо све могуће проблеме везане за стопала као сто су курје очи, гљивичне инфекције ноктију, урасли нокти. Пре нешто више од годину дана почела сам да радим нову технику урастања ноктију због које сам добила доста клијената који долазе из целе Србије, али и из региона. То ми је донело неку личну сатисфакцију, јер ми је драго што могу да помогнем људима који имају проблем са стопалима. Захваљујући искуству које имам и новој методи, стекла сам неко веће признање и код клијената, али и код колега – навела је Јовашевић.
„Business Women Awards“ додељује признања успешним женама из разних области, као што су бизнис, уметност, политика и јавни живот, са циљем промоције предузетништва и подршке женама. Душица се трудила откако је ушла у своју бизнис причу да буде коректна према својим сараницима и клијентима, да добро послује и да напредује. Управо зато, ова награда резултат је њеног дугогодишњег рада и труда.
– Привредна комора и New Focus радио организовали су доделу награде „Business Women Awards“ и позвали су ме да учествујем у тој манифестацији. Било ми је задовољство јер се све то дешава баш пред петнаести рођендан салона. Драго ми је што су препознали мој рад и труд. Није мала ствар имати регистровану фирму која послује петнаест година у ово време које је веома изазовно, поготово у нашој бранши . Веома сам поносна на себе и на своје клијенте, јер ми смо породичан салон. Сада већ имамо и по три генерације из једне породице који су наши стални клијенти – рекла је Јовашевић.
Фото: Архива саговорника
Виолета Јовичић