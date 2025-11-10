У НАУЧНО ТЕХНОЛОШКОМ ПАРКУ ОДРЖАНО „ROADSHOW & BIZNIS RAZGIBAVANJE”

У сарадњи са Комором италијанско-српских привредника у Научно технолошком парку у Чачку одржано је „ROADSHOW & BIZNIS RAZGIBAVANJE”.
– Италија као и Србија придаје велику пажњу оваквим активностима, односно, инвестирању у унпређење иновативних активности и имплементацију у пословању привредних компанија. Могућности за интернационалну билатералне сарадњу су бројне, доста су олакшане захваљујући отварању Научно технолошких паркова – рекао је Luciano Catani, научни аташе при Амбасади Италије и додао да Амбасада Италије подржава овакве догађаје који подразумевају унапређење сарадње Италије и Србије.
Научни аташе имао је прилику да обиђе зграду и упозна се са радом Научно технолошког парка.
– Импресиониран сам примером успешних почетака стартапа компанија које су присутне. Сматрамо посебно битним могућности сарадње у области дигиталне информатике. Република Србија је јако напредна у развоју информатичких услуга – рекао је Catani.
„ROADSHOW & BIZNIS RAZGIBAVANJE” било је посвећено повезивању иновација, привреде и међународних партнера.
– Научно технолошки парк практикује овакве догађаје са циљем да посредује у потенцијалној сарадњи и комуникацији између различтих ентитета, као што су истраживачи, стартапи, технолошко развојне компаније и представници локалне привреде, као што су мала, микро и средња предузећа са циљем да се из те комуникације касније изроди сарадња. Научно технолошки парк Чачак од оснивања активно учествује у подршци дигиталној трансформацији и иновацијама у микро, малим и средњим предузећима подстичући заједницу предузетника, стручњака и институција да заједно стварају функционалне моделе раста омогућавајући размену знања и искуства – рекао је Дарко Василић, директор Научно технолошког парка Чачка.
Овом приликом предствљен је и Јавни позив за микро, мала и средња предузећа за учешће у програму „Иновациони камп дигиталне трансформације”.
– Кроз тај програм врши се дигитална трансформација ових предузећа. Јавни позив је отворен до 15. новембра. На том пројекту ми смо један од партнера заједно са Научно технолошким парком из Ниша, Центром за дигиталну трансформацију. Такође, један од придружених партнера је и Факултет техничких наука у Чачку – навео је Василић.
Посебну пажњу привукла је изградња нове зграде Научно технолошког парка, а тренутно се ради на уградњи стаклене фасаде.
В. Ј.