Електродистрибуција: Планирани радови за ПЕТАК, 20. фебруар

          Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у петак, 20. 02. 2026. године, у временском интервалу од 09:00 до 16:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Мршинцима, Горичанима, Качулицама и Ласцу – засеок Табар.

пијаца Фото: Виолета Јовичић
ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

     НАЗИВ РОБЕ   27. 06. Пројино брашно 100-120 Кромпир 80-100 Пасуљ 300-650 Паприка 150-300 Парадајз 150-250 Краставци 80-120 Тиквице 80-100 Цвекла 150 Спанаћ   Купус 80-100 Целер 250-500 Першун веза 50 Шаргарепа 150-200 Зелени лист купуса 100 Зелена салата 50 Црни лук 100-120 Бели лук 800-1000 Шампињони 350-400 Броколи 400 Празилук 200-250 Карфиол […]
Недеља иза нас најтоплија на планети!

Према прелиминарним подацима које је саопштила Светска метеоролошка организација СМО, прва недеља јула била је најтоплија од када се мери температура. Забележене су и високе температуре мора, као и топљење леда на Антарктику. Прва недеља јула била је најтоплија на планети – упозорили су климатолози Последице високих температура током јуна и у првој половини јула […]

Зима, Фото: Дарка Симеуновић
Сунчано, али веома хладно – температура од минус 12 до нула степени

ИЗВОР: РТС У Србији ће ујутру осим мраза, бити местимично и магла или ниска облачност, која ће се понегде у нижим пределима задржати читавог дана. У осталим крајевима претежно сунчано, на истоку и ветровито. Ујутру понегде минус 12, током дана у већини места од минус четири до нуле, тек понегде ће температура бити у плусу. […]

