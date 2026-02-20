зима Фото: Мима Зиндовић
Društvo

Стиже јаче наоблачење које доноси кишу и снег

G. D. Komentara (0)

Извор: РТС, РХМЗ

Са запада стиже јаче наоблачење које доноси кишу, а на планинама и снег. Увече осетно хладније, па киша и у нижим пределима прелази у суснежицу и снег. Највиша температура до 14 степени.

ЗИМА, фото: Милан Чакајац
Фото: Милан Чакајац

Облачно и хладније време, местимично са кишом, на високим планинама са снегом. 

Уз пад температуре, касно после подне и увече очекује се прелазак кише у суснежицу и снег, прво на северу и западу, а затим и у осталим пределима.

Фото: Мима Зиндовић

Локално ће се формирати мањи снежни покривач у нижим пределима северне и западне Србије, односно доћи ће до повећања снежног покривача у планинским пределима.

Јутарња температура од један до девет степени, а највиша дневна од шест до 14 степени.

У Београду облачно време, повремено с кишом и температуром око девет степени. На подручју главног града увече и током ноћи биће услова за пахуље.

Хладније време, уз слаб мраз ујутру и сунчане интервале током дана, очекује се у суботу, са температуром до пет степени.

Неповољне биометеоролошке прилике

Очекиване биометеоролошке прилике могу имати релативно неповољан утицај на особе са варирајућим крвним притиском и срчаним проблемима, као и астматичаре.

Нерасположење и главобоља су могуће метеоропатске реакције.

Препоручује се додатна пажња у саобраћају.

Slične Vesti
Društvo

ТРАДИЦИОНАЛНА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА У КОЛУ СРПСКИХ СЕСТАРА – БОЖИЋНО ДАРИВАЊЕ ЗА 500 ПОРОДИЦА

vesna

Радост Божића и празнична прича стигли су на Бадњи дан у око 500 чачанских домова, којима Коло српских сестара „Надежда Петровић“ помаже током целе године да, пре свега, врате веру у људе. Као и претходних тринаест година, доброчинитељ и велики пријатељ Кола Игор Јеринић, успео је да, заједно са многим привредницима и компанијама, сакупи новац […]
Društvo

Danas do 25 stepeni, a sledećih dana…

G. D.

Zimsko jutro, prolećni dan – kada stižu oblaci Jutro hladno i mestimično maglovito. Dan pretežno sunčan i još malo topliji. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Zbog magle i niskih jutarnjih temperatura u pojedinim delovima Srbije na snazi je žuti meteo-alarm. Jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem i maglom koja se ponegde može zadržati […]
Društvo

Kvar na vodovodnoj mreži u Banjalučkoj ulici

G. D.

U Banjalučkoj ulici, kod broja 6, došlo je do kvara na vodovodnoj mreži, koji će biti saniran u toku prepodnevnih časova. Moguće je kratkotrajno isključenje vode u ulici dok traju radovi.Zbog priključenja na vodovodnu mrežu poslovno – stambenog objekta u Mutapovoj ulici, u periodu od 8 do 15 časova, može doći do redukovanja u snabdevanju […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.