Стиже јаче наоблачење које доноси кишу и снег

Извор: РТС, РХМЗ
Са запада стиже јаче наоблачење које доноси кишу, а на планинама и снег. Увече осетно хладније, па киша и у нижим пределима прелази у суснежицу и снег. Највиша температура до 14 степени.
Облачно и хладније време, местимично са кишом, на високим планинама са снегом.
Уз пад температуре, касно после подне и увече очекује се прелазак кише у суснежицу и снег, прво на северу и западу, а затим и у осталим пределима.
Локално ће се формирати мањи снежни покривач у нижим пределима северне и западне Србије, односно доћи ће до повећања снежног покривача у планинским пределима.
Јутарња температура од један до девет степени, а највиша дневна од шест до 14 степени.
У Београду облачно време, повремено с кишом и температуром око девет степени. На подручју главног града увече и током ноћи биће услова за пахуље.
Хладније време, уз слаб мраз ујутру и сунчане интервале током дана, очекује се у суботу, са температуром до пет степени.
Неповољне биометеоролошке прилике
Очекиване биометеоролошке прилике могу имати релативно неповољан утицај на особе са варирајућим крвним притиском и срчаним проблемима, као и астматичаре.
Нерасположење и главобоља су могуће метеоропатске реакције.
Препоручује се додатна пажња у саобраћају.