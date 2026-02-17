Slične Vesti
NAJVAŽNIJA JE LJUBAV
Povodom 14. februara, obeležava se i kao Dan zaljubljenih, u Kompaniji PREMIER su doneli odluku da nagrade one naše sugrađanke i sugrađane koji svojim partnerima iskažu ljubav na najromantičniji i najoriginalniji način. Da bi postali mogući dobitnik nesvakidašnje nagrade potrebno je da osmislite poruku za vašu voljenu osobu i pošaljete je putem SMS-a večeras do […]
TODOROVIĆ: OČEKUJEM DA SVI KOJI ŽELE MOJU SMENU IZAĐU NA IZBORE
Na poziv opozicije da podnese ostavku, gradonačelnik Čačka Milun Todorović ih poziva da snage odmere na predstojećim izborima. “Očekujem da svi koji žele moju smenu 26. aprila izađu na izbore i da me smene. Pošto kažu da su ubedljivo jači, bolji, želim da im verujem, mada ni oni sami ne veruju u to. Neka izađe […]
УЧЕНИЦИ ОШ „РАТКО МИТРОВИЋˮ У ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ „ОСМЕХ НА ДАРˮ
Канцеларија за младе Града Чачка у сарадњи са чачанским школама и хуманитарном фондацијом „Осмех на дар” и ове године спроводи истоимену хуманитарну акцију. Циљ ове акције је да се прикупи материјал за новогодишње пакетиће које добијају деца из социјално и здравствено угрожених породица. Материјал подразумева: слаткише, сланише, нове играчке, нове књиге и школски прибор. Представници […]