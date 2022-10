JAZZ KONCERT: MILAN PETROVIĆ QUARTET

Sreda, 26. oktobar 2022. / 20:00

Velika sala Kulturnog centra

Besplatne ulaznice se preuzimaju u Kulturnom centru

Informacije: 032/711.119



MPQ svira instrumentalnu muziku, sa različitim elementima funka, bluza, svinga i svetske muzike, na osnovu kompozicija Milana Petrovića i specifičnih aranžmana poznatih muzičkih tema. Do pojave COVID 19, bili su jedan od najaktivnijih bendova na srpskoj blues i jazz sceni. Svirali su na mnogobrojnim festivalima u Srbiji (primer main stage Nišville jazz festivala 2016. godine) i u svim zemljama regiona – Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. U inostranstvu su nastupali u Kini, Austriji i Rumuniji, a sam Milan Petrović je nastupao širom sveta, a pre svega u Amsterdamu, Moskvi i Njujorku. Do sada su objavili albume „Excursion“, „Favorites“, „Dates“ (u saradnji sa hrvatskim gitaristom Brunom Mičetićem) i „Emotions“ i dva živa albuma „Live @ Nišville Jazz Festival 2014“ i „High Voltage Studio Sessions Vol. 2“.



Milan Petrović je klavijaturista i kompozitor. Rođen je 23. septembra 1976. Na srpskoj muzičkoj sceni aktivan je od 1993. godine. Od 1995. do 2009. bio je član poznate lokalne rege grupe „Del Arno Band“ i sa njima je nastupao na svim većim festivalima u Srbiji i regionu. Od 2002. godine svirao je sa priznatim srpskim bluz bendovima, uključujući „Raw Hide“, „Blue Family“, „Texas Flood“ i „Zona B“. U julu 2010. godine svirao je u jednoj od tri postave sastavljene od najznačajnijih srpskih bluz muzičara na festivalu „Bluestock“ u Beogradu.

Najvažniji uspesi u karijeri:

• Dana 09. 02. 2013, tokom festivala „Jazz za DZ“ u Beogradu, bend je napravio jedan od najboljih koncerata na festivalu.

• U avgustu 2013. godine bili su hedlajneri na mainstream festivalu „Reload“ u Vladičinom Hanu.

Početkom 2013. godine napravljeni su novi snimci, a od 18. 09. 2013. dostupni su na besplatnom preuzimanju sa nazivom „Favorites“. Bend je snimio poznate srpske i svetske teme u svojim aranžmanima od Jimmy Hendrixa, Deep Purple, Depeche Mode, Metalicca i drugih. Prema mišljenju web magazina NOCTURNE, „Favorites“ je jedan od najboljih albuma u 2013. godini. Producent ovih snimaka je Željko Veljković, koji radi sa nekim od najznačajnijih džez muzičara iz Srbije, Vasilom Hadžimanovim i Bojanom Zulfikarpašićem.