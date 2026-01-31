Slične Vesti

Маркетинг
WPC deking i ograde: Idealno rešenje za eksterijer

G. D.

WPC deking i ograde: Idealno rešenje za eksterijer U današnjem svetu uređenja eksterijera, pronalaženje materijala koji kombinuje estetiku, dugotrajnost i jednostavno održavanje je ključ za savršen dizajn. Wood Plastic Composite (WPC) se izdvaja kao savremeno rešenje koje je osvojilo tržište. WPC deking i ograde nude neprevaziđene prednosti za terase, dvorišta i druge javne površine. Šta […]
Marketing Privreda Selo

“КРУШКА“ ЧАЧАК – ОВЛАШЋЕНИ ДИСТРИБУТЕР И СЕРВИСЕР НАЈПОЗНАТИЈИХ ДОМАЋИХ И УВОЗНИХ БРЕНДОВА ТРАКТОРА

G. D.

“КРУШКА“ ЧАЧАК – ОВЛАШЋЕНИ ДИСТРИБУТЕР И СЕРВИСЕР НАЈПОЗНАТИЈИХ ДОМАЋИХ И УВОЗНИХ БРЕНДОВА ТРАКТОРА ДО НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НИКАД ЛАКШЕ Kуповина пољопривредне механизације никада није била лакша. Субвенције за набавку механизације су све веће, као и кредитна подршка. Пољопривредни произвођачи имају могућност набавке механизације путем кредита, код којих је обезбеђена субвенционисана каматна стопа, као и повраћај дела […]

Majcine ruke Autor fotografije: Vesna Trtović
Društvo Marketing

Zdravstvena zaštita u staračkim domovima

G. D.

Zdravstvena zaštita u staračkim domovima Ukoliko tražite mesto u staračkom domu za neku stariju osobu iz vaše porodice, sigurno vas zanima da li oni pružaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Treće doba obično prate razne tegobe, a starijim osobama koji su korisnici domova za stare potrebna je manja ili veća pomoć. Mnogima je neophodna zdravstvena nega, a […]

