MILICA VASOVIĆ, TREĆEPLASIRANA UČENICA GIMNAZIJE

GRAD ČAČAK ĐACIMA GENERACIJE ČESTITA POSTIGNUTE USPEHE U DOSADAŠNJEM ŠKOLOVANJU!

– Čovek naiđe na sudbinu onim putevima kojim pokušava da je izbegne, zato ne volim ništa da planiram i puštam stvari da se odvijaju svojim tokom. Ovo leto će se od prethodnih razlikovati samo po ushićenju koje će biti prisutno sve do polaska na fakultet. Moj radoznali duh mi neće dati mira, jedva čekam otkrivanje novih i za sada nepoznatih stvari. Čačak će me uvek podsećati na moje srednjoškolske dane, ali nisam sigurna da li mogu u njemu ostvariti sve svoje ambicije i potencijale. Sigurna sam da ću mu se uvek vraćati, jer on “ulazi, kao vatra u bakar, u moje jedino pamćenje” – naglašava Milica Vasović, trećeplasirana najbolja učenica čačanske Gimnazije.

Planira da upiše Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, smer hemijsko inženjerstvo. Qubav prema hemiji i želja da stečeno i dobro utvrđeno teorijsko znanje primeni u praksi vodili su Milicu Vasović do ovog fakulteta.

– Hemijsko inženjerstvo je široko polje, novostečeno znanje će uticati na koju granu inženjerstva ću se fokusirati. Naučna istraživanja, laboratorije i instituti su mesta koja me privlače još od malih nogu. Smatram da tu mogu da “zasitim” svoju radoznalost i stalnu težnju za znanjem. Takođe, želim da stečenim znanjem pomognem čovečanstvu, kako u olakšavanju svakodnevice, tako i u borbi protiv najopasnijih bolesti – otkriva humanu stranu svoje ličnosti jedna od najboljih učenica Gimnazije.

Milica je bila vukovac i đak generacije u OŠ “22. decembar” u Donjoj Trepči. Pored takmičenja iz oblasti prirodnih nauka, kao što su matematika, hemija i biologija, bila je posvećena i društveno-humanističkim naukama, poput istorije, književnosti i gramatike. Takođe je išla i na takmičenje iz geografije, koja je na granici između prirodnih i društvenih nauka, kaže naša sagovornica i dodaje:

– Opredelila sam se za Gimnaziju, jer sam želala da steknem najšire obrazovanje i uvid u sve sfere ljudskoga uma, pa tek ona da se usavršavam za pojedine oblasti. Smatrala sam da ima vremena za usavršavanje i da je sktriktna opredeljenost u tim godinama isuviše rizičan potez. Oduvek sam mislila da čovek mora podjednako da se razvija na svim poljima. U osnovnoj školi sam bila više “okrenuta” prirodnim naukama, pa sam želela da moj razvoj dopunim i društvenim, i zato sam u Gimnaziji najveću pažnju posvetila takmičenju iz istorije. Naravno, nije iznenađenje da su mi najdraža takmičenja iz istorije, za drugo mesto na republičkom nivou u prvoj i drugoj godini su nagrade koje bih izdvojila. Pored istorije, omiljeni predmet mi je hemija. U četvrtoj godini sam se plasirala na republički nivo takmičenja iz hemije, koje nažalost zbog epidemiološke situacije nije još uvek održano. Takođe, u trećoj godini takmičenja iz hemije i istorije su se poklapala sa studijskim putovanjem u Italiju, pa nisam mogla da učestvujem. Išla sam i na takmičenja iz biologije i astronomije i ostvarila učešće na republičkom takmičenju iz oba predmeta – navodi Milica Vasović.

Još uvek se rado seća jednog zanimljivog novinskog članka o nacionalnoj srednjovekovnoj istoriji, koji je pročitala u trećem razredu osnovne škole, kada joj je sve delovalo fascinantno:

– Kako su ljudi nekada potpuno drugačije živeli, u drugačijim oklnostima, koliko je bio različit mentalitet, kako su provodili vreme, koja im je bila razonoda, to su samo neka od mnogih pitanja koja su od tog momenta počela da naviru, što je u kasnijim razredima prouzrokovalo moje bavljenje istorijom. Rezultati na takmičenjima su bili dobri, ali znatan napredak je bio u srednjoj školi i tada sam postigla najbolje rezultate. Hemija je izašla na pozornicu tek u sedmom razredu. Tada sam saznala za protone, elektrone i neutrone, koji su svuda oko nas i bilo mi je neverovatno kako samo tri čestice kombinovane na bezbroj različitih načina izgrađuju sve što nas okružuje i pružaju toliku šarenolikost i diverzitet.

Naravno, profesori Gimnazije su ostavili poseban pečat, znanje koje su uspešno preneli i načini na koje su to ostvarili Milici će ostati urezani u sećanju.

– Zahvaljujući takvom pristupu videla sam mnoge stvari iz drugačijih uglova i proširila svoje znanje o njima. Svako od njih je obavljao svoj posao na sebi svojstven način, koristeći metode koje iziskuje predmet, koji predaje. Ali, školu ne čine samo profesori i znanje koje usvajmao, već i naši drugari sa kojima sve delimo. Nadam se da mi novostečena poznanstva neće nedostajati, jer većina nas svoj put nastavlja na Univerzitetu u Beogradu, pa verujem da ćemo ostati bliski. Ipak, nostalgija za srednjom školom, kao celinom, uvek će biti prisutna – kaže Milica Vasović.

Budućim srednjoškolcima naša sagovornica poručuje da će im Gimnazija pružiti celokupan razvoj, ne samo odlično obrazovanje, već i formiranje dobre ličnosti. Naravno, kako kaže, potrebno je puno truda, rada i odricanja, ali ništa što se uz dobru organizaciju ne može postići.

Nela Radičević

Foto: Arhiva sagovornice

SNAŽAN UTICAJ RAZREDNOGSTAREŠINE

Moj razredni starešina bila je profesorka hemije Neda Jugović, kojoj smo mogli uvek da se obratimo za pomoć u rešavanju različitih sporova i nedoumica, pružala nam je informacije i vodila nas kroz ove duge četiri godine. Zahvalni smo joj na zalaganju za naše odeljenje, uvek se trudila da vlada rad, red i disciplina i pomogla nam je da budemo složni i razbijemo predrasude. Ta njena preciznost i posvećenost, kako odeljenju, tako i hemiji, posebno su me oduševili i tome sam se uvek sa poštovanjem divila. Podjednako je bila posvećena svakom đaku, držala je i dopunske časove iz hemije, ali je spremala i odlične učenike za takmičenje. Nikada nas nije gledala kroz naše ocene.

UVEK MOGU DA ZARONIM U SVET KNJIGA

– Iako je mnogo obaveza, zahvaljujući dobroj organizaciji imam i puno slobodnog vremena, koje ispunjavam različitim aktivnostima. Jedna od omiljenih je svakako šetnja po prirodi, koja umirujuće deluje na moj senzibilitet. Ali, izdovjila bih svet knjiga u koji mogu da uđem kad god to poželim. Od knjiga koje sam skorije pročitala izdvojila bih pravi istorijski vremeplov “Kraljevstvo Slovena” Mavra Orbinija. Pokušavam da svoje vreme ispunim čitanjem, jer knjige šire naše vidike i odvode nas u dubine koje nismo ni mogli zamisliti da ćemo ikada dosegnuti – naglašava Milica, koja se raduje što će ovog leta imati više vremena za čitanje.