Облачно и хладније са падавинама

U Srbiji je više od 1.000 osoba doniralo krvnu plazmu koja se koristi u lečenju oboljelih od koronavirusa, izjavila je Gordana Antuljeskov iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Antuljeskova je rekla da se broj donora krvne plazme svakodnevno povećava, te da građani koji su se oporavili od virusa krvnu plazmu mogu da daju u Institutu […]

