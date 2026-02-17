Облачно и хладније са падавинама

Извор: РТС, РХМЗ
Очекује се формирање снежног покривача у пределима јужније од Саве и Дунава, висине од 8 до 20 центиметара. У брдско-планинским пределима током целог дана падаће снег. Суво време само на северу Војводине. У Београду до 4 степена.
У Србији ће бити облачно, ветровито и хладније са падавинама, а у пределима јужније од Саве и Дунава очекује се формирање снежног покривача од 8 до 20 центиметара, на планинама и више.
У брдско-планинским пределима током целог дана падаће снег, у нижим пределима ујутро се очекују киша и суснежица која ће током преподнева у западним, централним и источним, а после подне и у јужним пределима, прећи у снег.
На северу земље очекују се мешовите падавине – и киша и суснежица и снег, а суво време очекује се само на северу Војводине.
Ветар ће бити слаб и умерен, средином дана и јак, северни и северозападни, док ће се јутарња температура кретати од 1 до 6 степени, највиша дневна од 0 до 3 степена, на северу од 4 до 6 степени. Престанак снега очекује се крајем дана и током ноћи.
И у Београду ће бити облачно, ветровито и хладније са мешовитим падавинама – кишом, суснежицом и снегом, у јужним деловима града уз формирање снежног покривача.
Ветар ће бити слаб и умерен, средином дана и јак, северни и северозападни, а дневна температура биће без већег колебања – од 2 до 4 степена, док се увече очекује престанак падавина.
Реуматски болови, поспаност и главобоља
Неповољна биометеоролошка ситуација може условити појачање тегоба код већине хронично оболелих. Посебан опрез се саветује церебро и кардио-васкуларним болесницима.
Реуматски болови, поспаност и главобоља су могуће метеоропатске реакције. Препоручује се повећана концентрација свим учесницима у саобраћају.
Прогноза за наредне дане
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 24. фебруара, до краја седмице очекују се честе температурне осцилације.
У среду и четвртак биће топлије са дужим сунчаним интервалима, а наоблачење са кишом које ће у четвртак крајем дана захватити Бачку, Срем, западну и југозападну Србију, у петак ће се проширити и на остале пределе уз захлађење.
Затим ће до краја периода бити суво са сунчаним интервалима, у јутарњим сатима се за викенд очекује слаб и умерен мраз, у суботу током дана веома хладно, док ће од недеље бити постепено топлије.