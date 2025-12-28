Slične Vesti

POSLODAVAC: SUR „DOM LOVAC“ ADRESA: 32142 Ovčar Banja Telefon: 064/ 15-303-08 E-mail: restorandom@gmail.com Lice za kontakt: Vidoje Boranijašević Naziv posla: KONOBAR Broj traženih izvršilaca:  2 (dva) Obrazovanje: bez obzira na obrazovanje i stepen stručne spreme Radno iskustvo: nebitno Vrsta zaposlenja: na određeno vreme Uslovi rada:  rad u smenama Naziv posla: ŠANKER Broj traženih izvršilaca:  1 […]

