OГЛАСИ, 5. АВГУСТ
ОГЛАСИ ЗА ПОСАО, ЧА ГЛАС
TRAŽIMO POSAO ZA VAS
POSLODAVAC: SUR „DOM LOVAC“ ADRESA: 32142 Ovčar Banja Telefon: 064/ 15-303-08 E-mail: restorandom@gmail.com Lice za kontakt: Vidoje Boranijašević Naziv posla: KONOBAR Broj traženih izvršilaca: 2 (dva) Obrazovanje: bez obzira na obrazovanje i stepen stručne spreme Radno iskustvo: nebitno Vrsta zaposlenja: na određeno vreme Uslovi rada: rad u smenama Naziv posla: ŠANKER Broj traženih izvršilaca: 1 […]