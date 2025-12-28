„ВРБАВСКА ПРИЧА” МЕСТО УКУСНЕ ХРАНЕ

СРЂАН ЈОКСИЋ У РОДНОМ СЕЛУ ОТВОРИО РЕСТОРАН ДОМАЋЕ КУХИЊЕ
Иако је имао могућност да бира ресторан у коме би радио као шеф кухиње, Срђан Јоксић из горњомилановачког села Доња Врбава након десетогодишњег рада у Русији, одлучио је да се врати у родно село и стару сеоску кафану претвори у ресторан традиционалне домаће кухиње. Захваљујући идеји, вредном раду и подршци породице успео је да оствари свој дуго сањани сан. Стара сеоска кафана у центру села постала је позната „Врбавска прича”. Срђан истиче да је лепо радити у иностранству, али да је ипак најтоплије и најлепше у родном крају, међу својима.
– Десет година радио сам као шеф кухиње у Русији и након тога решио сам да се вратим у своје родно место и отворим ресторан. То ми је дуго била жеља. На овом месту била је стара сеоска кафана у поприлично лошем стању. Сви су били у чуду када сам се одлучио да стару кафану претворим у ресторан, нико није очекивао да ће то моћи да ради, с обзиром на то да је у селу, па су сви били скептични. Кренуо сам да је реновирам и након пола године отворио сам ресторан. Упоредо са отварањем ресторана, а и дан-данас, радим на усавршавању наших јела – рекао је Срђан Јоксић.
Да је отварање ресторана „Врбавска прича” у родном селу био прави потез, потврђују задовољни гости којих је из дана у дан све више и који уживају у укусној храни пријатном амбијенту и гостопримљивим домаћинима.
Иако је руска кухиња богата познатим специјалитетима, као што су чорбаста јела и деликатеси од теста, ипак, како истиче наш саговорник, не може се никако упоредити са специјалитетима са наших простора.
– Руска кухиња није ни близу наше, да будем искрен. Доста тога сам научио и пре одласка у Русију и тамо сам схватио да дефинитивно ниједна кухиња није као наша. Два главна специјалитета код нас су телеће печење и димљене свињске буткице запечене са кајмаком, поред тога, имамо још занимљивих јела, попут врбавског ђеврека, пуњене роловане вешалице, јела са роштиља, рибу. Све што радимо радимо с љубављу. У припреми хране важно је да имамо квалитетне намирнице, свеже месо и наравно битни су труд и умеће кувара – каже наш саговорник.
Ове и прошле године, Срђан је добио престижна признања на Новосадском сајму. Захваљујући упорном и преданом раду награђени су дипломама: за изванредну локацију ресторана са терасом и сопстевним паркингом, за врхунску припрему српских специјалитета, за врхунски квалитет гастрономије и угоститељско-ресторанских услуга.
– Прошле године конкурисали смо за квалитет хране, тада смо представили два наша специјалитета димљење свињске буткице запечене са кајмаком и телеће печење, по којима смо надалеко постали познати. Долазила је комисија са Новосадског сајма у дегустацију и обилазак ресторана – рекао је Јоксић.
Укусна храна, карактеристична за наше крајеве, јак доручак, домаће месо, сир, кајмак, телећа чорба, пребранац, само су неки од специјалитета, који се могу пробати у „Врбавској причи”.
– Димљене свињске буткице прво је потребно раскоштити, оне се крчкају у сопстевној моци са кромпиром и шаргарепом, сервирају се у посуду у којој се служе гостима и на крају се запеку са кајмаком. Када је реч о пуњеној вешалици, она се припрема на посебан начин. Димљени свињски врат пунимо качкаваљем, кајмаком и ролује се у сланини – истакао је Јоксић.
И запослени су задовољни радом у ресторану, пре свега, тиме што могу научити доста новог од Срђана и других колега.
– Састојци јело чине посебним, али и то што се припрема у пријатељској атмосфери. Овај посао може да ради само онај ко воли. Још од средње школе волим овај посао и ово место је право на коме могу да научим доста тога – рекла је Бојана Витомир, кувар.
Топла пријатељска атмосфера, насмејани домаћини, укусна храна, домаће пиће само су неки од разлога зашто се велики број људи из Горњег Милановца, Чачка, Крагујевца и околине одлучује да своје посебне свечане тренутне проведе баш у овом ресторану.
Виолета Јовичић