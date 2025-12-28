У ДРУШТВУ ВИШЕСТРУКОГ СВЕТСКОГ ПРВАКА

СЈАЈНИ МЕЂУНАРОДНИ УСПЕСИ МАРКА МЛАДЕНОВИЋА, ПРОФЕСИОНАЛНОГ БРИЏ ИГРАЧА
Бриџ је карташка игра у којој се користи стандардни шпил са 52 карте. У овој игри учествују четири играча у два конкурентска партнерства. Широм света људи играју бриџ у клубовима, онлајн, са пријатељима код куће и на такмичењима. Бриџ је једна од најпопуларнијих игара са картама, посебно старијих особа, а од 1995. године је и олимпијски спорт. О бриџу, јединој игри у картама у којој резултат не зависи од среће, већ искључиво од интелигенције, логике, концентрације и добре меморије, причали смо са Марком Младеновићем, најуспешнијим и најтрофејнијим чачанским професионалним бриџ играчем.
МАЛА ПРИЧА О ВЕЛИКИМ РЕЗУЛТАТИМА
Зачетници бриџа у Чачку били су Нешко Савић и Драган Младеновић, а први учитељ најтрофејнијег Чачанина Марка Младеновића био је Зоран Каљевић. Марко је одувек волео да се бавим мисаоним играма, мозгалицама, да игра шах, па не изненађује што се својевремено заинтересовао и за бриџ.
– Бриџ је игра која има много правила, тешко се учи, а основни курс траје око три месеца. Почетницима се сматрају играчи до годину дана, а „зрео“ бриџ играч постаје се после седам, осам година играња. Наравно, постоје и бриџ књиге за почетнике, углавном, на страним језицима. Али, ја сам највише учио гледајући како други играју. Бриџ се, уз шах, сматра најважнијим мисаоним спортом планете. Веома је популаран и на Интернету, постоје сајтови где играју сви познати светски играчи. Један од најпосећенијих сајтова за играње бриџа је BBO (Bridge Base Online). Ја обично играм увече два, три сата, неколико пута седмично, а некада сам играо сваки дан – прича Марко Младеновић, професионални играч бриџа.
Да би се постигли добри резултати на турнирима потребно је много искуства и, наравно, учења. Прва знања, саговорник „Чачанског гласа“, почео је да стиче са 23 године, у некадашњем Бриџ клубу Чачак. Убрзо је препознат као добар играч, а играо је и са другим клубовима и тимовима, о чему скромно прича.
– Бриџ сам почео да играм 1998. године, а мој први већи успех, можда и најзначајнији, било је освајање парског првенства Србије 2007. заједно са Небојшом Карџовићем, после чега смо обезбедили учествовање и на отвореном европском првенству у Анталији, у Турској. Касније су се низали многи успеси, како у Србији, тако и у суседним земљама. Један од последњих великих резулатата је освајање првог места на престижном турниру у Загребу са бриџ партнером Дарком Парежанином. Освојили смо велики међународни турнир, 15. по реду „Меморијал Светозара Емила Тедеског“, у конкуренцији 74 пара из целог света. Специјални гост турнира био је Махмуд Зија, познати амерички играч пакистанског порекла, један од највећих бриџ играча света и аутора најчитанијих бриџ књига, које се продају у милионима примерака. Част је бити у друштву вишеструког светског првака, човека који је и у 81. години живота највећи промотер бриџа на планети. Такође је значајно и овогодишње учествовање на светском тимском микс првенству у пару са Јованом Маричић, које је одржано у Хернингу, у Данској – навео је Марко само поједине сјајне међународне резултате, а било их је много.
БРИЏ ЈЕ И ПСИХОЛОШКИ МОСТ ИЗМЕЂУ ПАРТНЕРА
Бриџ партнерства су, кажу, као брачни парови, јер партнери морају добро да се познају и да годинама заједно тренирају како би били успешни.
– За успех је потребна логика, али није довољно бити само добар математичар, већ и психолог. Не вреди ако је неко добар играч, а партнер га не разуме. Игра се и зове „бриџ“, јер је веома важан и психолошки „мост“ између партнера. Што се дуже игра са партнером, то су и резултати бољи – објашњава наш саговорник.
Марко је тренутно члан Бриџ клуба Нови Сад, а у каријери је осим за Клуб Чачак наступао и за Клуб Врњачка Бања, за који га везују прелепа дружења и пријатељства.
– У Србији постоји више клубова и редовно се игра Прва лига и Куп Србије. Центри бриџа у Србији су, поред Београда, Нови Сад и Ниш. Надам се ће и други градови имати своје чланове и клубове. Данас у Чачку има, можда, десетак играча. Волео бих да се у будућности вратим у Бриџ клуб Чачак, односно, да се обезбеде нове просторије за игру, како би и млади могли да науче овај мисаони спорт. У нашој земљи има мало професионалних играча који играју турнире и који су учлањени у Бриџ савез, а више оних који се рекреативно баве бриџом. Тренутно у Првој бриџ лиги Србије се такмичи десет клубова, а укупно их има више од двадесет у три региона, као и у шаху, у Централној Србији, Београду и Војводини – каже Марко.
ДРУШТВЕНА ИГРА ЗА БИСТАР УМ
У другим државама, посебно у западној Европи и Америци бриџ је веома популаран спорт у који се много улаже. Почетком двадесетих година прошлог века бриџ се учио и играо на многим колеџима широм Енглеске и Америке, а после Другог светског рата организоване су посебне академије, прво у Француској, а потом у Шведској и другим земљама. Данас је у Француској бриџ уведен у школе као изборни предмет, подсећа Марко Младеновић са жељом да се за бриџ заинтересује више људи, а посебно млади.
– Нове генерације више воле брже игре, а бриџ је игра стратегије, за коју је потребно време да се научи. Млади желе одмах успех и резултате. Бриџ захтева стрпљење и учи се током целог живота. Могу да играју деца од осам година, као и старије особе са 88 година. Дакле, може да се игра читав живот. На западу ову игру са картама радо играју и пензионери, јер поред тога што је вид забаве, бриџ је и добра ментална вежба која доказано смањује ризик од деменције. Бриџ ангажује конгитивне функције попут памћења, стратегије и решавања проблема, па се сматра друштвеном игром која одржава бистар ум – нагласио је Марко Младеновић, пожелевши нашим читаоцима пуно среће и здравља у Новој години и, наравно, много забаве уз неку мисаону игру.
Нела Радичевић
Фото: Приватна архива
ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТРИ И БРИЏ ФЕСТИВАЛИ
– Постоје и лепа туристичка места где се игра бриџ. У најпознатијим светским туристичким центрима, одмаралиштима у бањама, на мору и на планинама, веома су популарни бриџ фестивали, који трају седам до десет дана. Поред турнира, често организују обуке и семинаре. Ја скоро сваке године идем на бриџ турнир у Пулу, који се одржава у септембру. Волим да посећујем туристичка места где уз леп одмор може и да се игра бриџ – искрено каже Марко.