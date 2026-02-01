ОГРАНИЧЕНА ЛОВНА СЕЗОНА ЗА ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ ДИВЉАЧИ

Bez ekonomije, nema plata, bez plata nema ni normalnog života, dakle ukoliko želite da sačuvate posao, i želite da sačuvate vaše firme, što pre okončajte proces imunizacije, poručio je danas predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež koji je povodom akcije vakcinacije zaposlenih boravio u Galenici. „Važno je videti danas da i Galenika privodi kraju vakcinaciju […]

