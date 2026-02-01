ОГРАНИЧЕНА ЛОВНА СЕЗОНА ЗА ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ ДИВЉАЧИ
ДОНЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ЛОВОСТАЈУ
Након усаглашавања захтева и предлога, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство заштите животне средине споразумно су донели измене и допуне Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи, са циљем одрживог коришћења и заштите дивљачи, очувања биодиверзитета и уравнотеженог управљања ловиштима у складу са домаћим и међународним стандардима.
Измене и допуне Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи, како се истиче у саопштењу Министарства пољопривреде, донете су како би се јасније дефинисало трајање ловне сезоне на заштићене врсте и осигурало очување њихових популација у природном станишту, јер је било потребно да се периоди лова прилагоде биолошким карактеристикама појединих врста и условима у станишту где живе. Правилник потврђује већ прописано начело да се заштита, управљавање, лов, коришћење, гајење и унапређивање популација ловостајем заштићених врста дивљачи спроводе у ловиштима, у складу са годишњим планом газдовања ловиштем који доноси корисник ловишта.
Новим одредбама уведене су и привремене мере. Тако је лов пољске јаребице обустављен до 14. октобра 2027. године, а лов грлице до 14. августа 2027. године. Како се напомиње у саопштењу, изузеци су могући само у случајевима спречавања и сузбијања заразних болести, збрињавања или лечења болесних или повређених јединки, научних истраживања или активности које доприносе очувању и попуњавању популације.
Промењена су и правила у вези са ловом зеца. Први, пробни лов може да почне од 15. октобра текуће године, у циљу научног истраживања и анализе. Након добијених резултата утврђује се да ли се лов наставља по плану, коригује или се обуставља, а сезона лова мора бити завршена најкасније до 31. децембра ове године.
Правилником је ажуриран и део који се односи на трајање ловне сезоне за све ловостајем заштићене врсте дивљачи, што доноси већу предвидивост за кориснике ловишта. Тако ће, између осталог, ловна сезона јелена свих полова сада трајати до 15. фебруара.
В. С.