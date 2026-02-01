СТАРТАП ТИМ ФТН- А У ЧАЧКУ УЧЕСТВОВАО У ФИНАЛУ НАЦИОНАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА ЗА МЛАДЕ ИНОВАТОРЕ
ПРЕДСТАВЉЕНА ИНОВАТИВНА АПЛИКАЦИЈА ЗА ПОМОЋ СТАРИЈИМА
Студентски стартап тим „MetaNova“, који чине студенти Факултета техничких наука (ФТН) у Чачку, учествовао је у финалу националног такмичења у иновацијама за младе „InnovNation Competition Serbia“, које је крајем децембра прошле године организовао Научно-технолошки парк Београд, уз подршку Министарства науке, технолошког развоја и иновација са циљем подстицања иновативног размишљања, развоја стартап културе и јачања предузетничких компетенција младих. „InnovNation Competition Serbia“ се сврстава међу најзначајнија такмичења која су намењена развоју стартап идеја младих у Србији.
Студентски стартап тим „MetaNova“ чине Сандра Којадиновић, студенткиња завршне године ОАС Рачунарско и софтверско инжењерство, и Срба Стевановић, студент МАС Инжењерски менаџмент. Тим је на такмичењу презентовао иновативну апликацију у области HealthTech-а, усмерену на унапређење менталног здравља и квалитета живота старијих особа. Како истиче Сандра Којадиновић, осећа се почаствованом што је имала прилику да постане део једне овакве приче и стекне драгоцена искуства која ће јој пуно значити у будућем раду. Реализација овакве иновативне идеје за њу представља велики изазов, али истовремено наглашава колико је за једну овакву мисију значајан квалитетан програм менторске подршке, какав су она и Срба добили током досадашњег рада на развијању иновативне апликације намењене особама од педесет и више година.
– У истраживању које смо обавили у Домовима за старе, установили смо да се запослени у њима суочавају са недостатком система за праћење менталних страганција корисника њихових услуга, па смо отуда и дошли на идеју да развијањем посебне апликације потпомогнемо њихове напоре. Апликација на којој интензивно радимо, заједно са менторима, требало би да помогне људима који раде са „сениорима“ у Домовима за старе, како би путем различитих вежби побољшали њихове когнитивне способности, а самим тим и квалитет њиховог живота. У почетној фази развоја наше иновативне идеје имали смо и сјајну подршку наше менторке др Снежане Томановић са Института за медицинска истраживања. У свету постоје сличне апликације, али су оне претежно базиране на игрицама за старије особе, тако да је наша иновативна идеја потпуно јединствена, јер је реч о систему који бележи и прати њихове менталне вежбе – објашњава Сандра.
Пласман у финале националног такмичења на коме учествују млади иноватори потврдио је висок ниво креативности, предузетничког размишљања и практичне применљивости решења које су студенти развијали у претходном периоду. Тим „MetaNova“ један је од награђених тимова и на Стартап викенду који је организовао InnoHub – Иновациони инкубатор ФТН Чачак, на коме је први пут презентовано њихово иновативно решење. У даљем развоју идеје и припреме за такмичење „InnovNation Competition Serbia“ тим је имао менторску подршку у оквиру InnovNation програма, као и Иновационог инкубатора ФТН Чачак. Како наводи проф. др Снежана Драгићевић, члан тима Иновационог инкубатора, учешће у финалу престижног такмичења за младе иноваторе за студенте представља значајно искуство, али истовремено и додатну афирмацију ФТН-а у Чачку у области иновација и предузетништва.
– Успех тима „MetaNova“ још једном потврђује да студенти ФТН-а поседују знање, мотивацију и потенцијал да своје идеје развијају у одрживе пословне моделе. Иновациони инкубатор нашег факултета је место где студенти, поред формалног образовања које стичу кроз разне студијске програме, могу да добију подршку тима за развој своје иновативне идеје, почев од њеног настанка, преко аплицирања за средства подршке код разних фондова, па све до завршног стадијума када то постаје производ који има своју тржишну вредност. Свака добра иновативна идеја може да добије подршку у свим фазама развоја у Иновационом инкубатору, јер је он и направљен да би студенти кроз рад у њему стекли основну културу предузетничког размишљања и креирања стартапа. Када се та идеја развије до производа који може бити комерцијалан, следећа степеница је Научно-технолошки парк, где млади иноватори добијају нове облике подршке у развоју свог бизниса. Иновациони инкубатор ће и у наредном периоду остати посвећен пружању подршке у развоју иновативних идеја и оснаживању студентских стартап тимова, кроз менторство, едукације и повезивање са релевантним актерима иновационог екосистема – истиче проф. др Снежана Драгићевић.
Никола Радосављевић, такође члан тима Иновационог инкубатора, наглашава значај програма менторске подршке у развоју иновативних идеја.
– Основни задатак Иновационог инкубатора је да помогне студентима и професорима да уз помоћ нашег менторског програма подршке развију своје иновативне идеје. Иновациони инкубатор на нашем факултету ради већ две године и до сада смо организовали више различитих догађаја, на којима смо популаризовали саму идеју стартап предузетништва и развоја иновација, што је имало добар одјек међу студентима. Као чланови Иновационог инкубатора, поносни смо на то што имамо студенте који су показали амбицију да реализују своје иновативне идеје, а да при томе нису посустали, већ су били довољно упорни да на њима раде. Круна свега тога је учешће у финалу националног такмичења које је одржано у Научно-технолошком парку у Београду – нагласио је Радосављевић.
Презентације стартапова, које су одржане на националном такмичењу младих иноватора, још једном су показале како иновативна решења доприносе технолошком напретку, подстичу развој нових производа и услуга и стварају потенцијал за пласман на глобално тржиште. Финале ,,InnovNation Competition Serbia” такмичења потврдило је да међу младима постоји снажан иновациони потенцијал, али и спремност да се идеје развијају на озбиљан, одржив и тржишно оријентисан начин.
В. С.