НЕДОСТАЈУ ИНЖЕЊЕРИ МАШИНСТВА И ГРАЂЕВИНЕ, ЛЕКАРИ, ОПЕРАТЕРИ НА ЦНЦ МАШИНАМА…

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je danas da je Srbija daleko od uvođenja vanrednog stanja, jer je to procedura. „Proaktivno treba raditi, mi smo do sada kasnili oko dve nedelje. Samim tim što nema te operabilnosti da se odmah može reagovati. Mi smo presudili. Medicinski deo je uradio sve što je trebalo. […]

