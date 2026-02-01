НА ПОДРУЧЈУ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА НА КРАЈУ 2025. ЗАБЕЛЕЖЕН ПАД БРОЈА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЗА 5,3 ОДСТО
НЕДОСТАЈУ ИНЖЕЊЕРИ МАШИНСТВА И ГРАЂЕВИНЕ, ЛЕКАРИ, ОПЕРАТЕРИ НА ЦНЦ МАШИНАМА…
На крају 2025. на подручју Моравичког округа (МО) забележен је пад броја незапослених за 5,3 одсто у односу на 2024. годину. Према евиденцији Националне службе за запошљавање (НСЗ), на крају прошле године на подручју Моравичког евидентирано је 6.442 незапослена, од којих су 58 одсто биле жене. У исто време, на територији града Чачка било је 2.541 незапослено лице, док су жене у укупном броју незапослених чиниле 58,9 процената. У односу на годину дана раније, број незапослених на територији Чачка смањен је за 341 лице или за 11 одсто.
На подручју Моравичког округа изражен је дефицит кадрова високог нивоа квалификација. Недостају: дипломирани инжењери машинства, лекари медицине, електро инжењери, инжењери грађевинарства, а када је реч о средњем нивоу квалификација – у протекле две године владала је велика потражња за оператерима на ЦНЦ машинама, а дефицитарни су били и електротехничари. Суфицитарна су занимања у администрацији: економски техничари, финансијски техничари, матуранти гимназије.
– На подручју Моравичког округа највише су заступљене производне делатности – прерађивачка, графичка, прехрамбена… Реч је о послодавцима у тим делатностима који имају највеће потребе за запошљавањем радника. Због дефицита таквих кадрова, они су принуђени да запошљавају и лица са нижим нивоом квалификација која су спремна да уђу у програм обуке за рад на одређеним пословима да би се оспособили за рад и добили запослење. Национална служба за запошљавање има и одређене мере које помажу послодавцима који запошљавају кандидате који немају довољну квалификацију за период оспособљавања за рад на одређеним пословима, као што су обуке на захтев послодавца и мера стицања практичних знања. То су мере које послодавце не условљавају да са лицима заснују радни однос на неодређено време, већ дају могућност запошљавања на одређено време управо да би се видело да ли кандидати после тог периода оспособљавања могу да наставе да раде на тим пословима – истакла је Ана Дојчиловић, начелница Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере НСЗ, Филијале Чачак.
Због смањења контигента радне снаге и наша земља се све изразитије суочава са недостатком одређених кадрова. Тај мањак се у одређеној мери надомешта запошљавањем странаца, али су то углавном лица без квалификација.
НЕПОВОЉНА СТРУKТУРА НЕЗАПОСЛЕНИХ
Ако се посматра стуктура незапсолених на територији Моравичког округа по нивоу квалификација, стање је остало исто као у претходној години. Највише незапослених имају четврти, трећи и први ново квалификација, што важи и за Чачак и за Моравички округ.
– Највећи број незапослених је старости преко 50 година, а међу њима је највише лица између 60. и 64. године живота. Незапослених преко 50 година на нивоу МО има 46,4 одсто, а на нивоу Чачка 41,9 одсто у односу на укупан број незапослених. Када је реч о младима до 30 година, на подручју нашег округа заступљени су са око 15 одсто у укупном броју незапослених, а у Чачку са око 18 одсто – наводи Никола Војиновић, начелник Одељења за програме запошљавања НСЗ – Филијале Чачак.
На посао се најчешће чека дуже од десет година, потом следе они који су на евиденцији незапослених између једне и две године, а затим и лица која су на евиденцији више од три месеца. Дугорочно незапослени (особе које су на евиденцији дуже од годину дана) на нивоу МО чине 59 одсто од укупног броја незапослених, док је тај број у Чачку 53 одсто.
Подаци показују да је структура незапослених на евиденцији НСЗ прилично неповољна, јер највећи број незапослених има више од 50 година и на посао чека дуже од десет година. Највећи број незапослених има између 62 и 64 године и реч је особама које су пред пензијом.
– Доста старијих људи је заинтересовано да користи субвенције за самозапошљавање, да раде годину-две или три и од субвенција уплаћују доприносе, а потом остваре право на пензију. Послодавци запошљавају лица преко 50 година старости, али су те субвенције мале и износе око 230.000 или 255.000 динара, као што је то у Ивањици. Ипак, одређени број послодаваца ангажује лица преко 50 година старости којима недостаје година-две до пензије, али нове фирме које се отварају углавном траже младе кадрове старости до 30 година, а они и не представљају категорију угрожених када је реч о проналажењу посла, као ни лица старости од 30 до 50 година – објашњава Војиновић.
ПРОШЛЕ ГОДИНЕ ПРОГРАМИМА ЗАПОШЉАВАЊА ОБУХВАЋЕНО 5.000 НЕЗАПОСЛЕНИХ
Према подацима НСЗ – Филијале Чачак, током прошле године кроз мере финансијске и нефинансијске природе, кроз редовне и мере које се реализују путем јавних позива и конкурса, обухваћено је око 5.000 незапослених са евиденције НСЗ – Филијале у Чачку.
Мере финансијске природе које се спроводе кроз јавне позиве и конкурсе, како наводи Војиновић, реализоване су кроз програме запошљавања и предузетништво, додатно образовање и обуке, као и кроз посебне јавне позиве за подстицање запошљавања лица са инвалидитетом. Свим наведеним мерама обухваћено је око 330 незапослених који су кроз разне програме добили неки вид финансијске подршке. Око 400 лица било је обухваћено различитим услугама које се односе на предузетништво, било да су информативно-саветодавне, едукативне или менторске. Кроз субвенције за самозапошљавање сопствену делатност је покренуло 78 лица на територији МО, а кроз субвенције послодавцима за запошљавање лица из категорије теже запошљивих ангажовано је њих 64, такође са територије МО, од којих је шест са инвалидитетом.
У оквиру дела програма запошљавања који се односи на предузетништво, информативно-саветодавним услугама било је обухваћено 237 незапослених. Основну обуку (услуге едукације) за покретање сопственог бизниса прошло је 205 лица, а услугу менторинга (саветодавну помоћ стручних лица из НСЗ) десет предузетника. Иначе, ова менторска стручна помоћ је намењена предузетницима који су користили субвенције за самозапошљавање и реализује се у првој години пословања.
Када је реч о додатном образовању и обуци, током прошле године је програмом стручне праксе на територији МО обухваћено 25 незапослених, а мерама приправништва 20 незапослених са високом стручном спремом (седам лица више него што је то предвиђено планом рада) и осам са средњом стручном спремом. Мером функционалног основног образовања одраслих, која подразумева школовање лица која немају основно образовање, било је обухваћено 18 незапослених, од којих су њих 15 са територије града Чачка, а три из Ивањице. Обуку на захтев послодавца ради стицања знања за рад на конкретним пословима током 2025. прошло је 28 незапослених. У обуке за тржиште рада било је укључено 15 лица са инвалидитетом ( у Чачку десет, кроз обуке за помоћника пекара и помоћника посластичара, а у Ивањици пет и то кроз обуку за електронско пословање).
Кроз мере које служе као подстицај за лица са инвалидитетом, а реч је о субвенцијама зарада за лица са инвалидитетом без радног искуства, прошле године је потписано 12 уговора са истим бројем послодаваца. Постоје захтеви који су у оквиру ове мере поднети пред крај године и они чекају Програм рада НСЗ за 2026. годину, како би били реализовани.
За мере рефундације примерених трошкова прилагођавања радног места за ОСИ и трошкова зарада за радног асистента за ОСИ поднета су два захтева и они чекају усвајање овогодишњег Програма рада НСЗ. Кроз меру радне активације за ОСИ обухваћено је 11 лица код десет послодаваца.
– Када се посматра структура незапослених који су током прошле године били обухваћени мерама активне политике запошљавања, 96,8 одсто спадају у категорију теже запошљивих. Од укупног броја обухваћених лица, 11,5 одсто су технолошки вишкови, 32,8 одсто млади до 30 година, 28,7 одсто старији од 50 година, 6,6 одсто лица са инвалидитетом, 1,6 одсто Роми, 41 одсто дугорочно незапослена лица, а од тих теже запошљивих категорија жене чине 66,2 процента – наводи Војиновић.
Како наводе у чачанској Филијали НСЗ, јавни позиви за мере активне политике запошљавања за ову годину ће ускоро бити објављени и њима ће бити обухваћени програми који су спроведени и у прошлој години, а то су: субвенције послодавцима за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих, затим, за самозапошљавање, а ту су и мере приправништва за младе са средњим и високим нивоом квалификација, стручна пракса и програми за особе са инвалидитетом, као што је субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства, где послодавци за ову меру могу да подносе захтеве током целе године, независно од периода трајања јавног позива. Сви јавни позиви за ову годину ће бити истовремено објављени и у њима ће бити прецизирани услови које кандитати треба да задовоље, као и висина субвенција.
В. С.