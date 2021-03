Postignut dogovor o proizvodnji vakcine „sputnjik“, Torlak bi mogao da je pravi već u maju

Za podsticajni program zapošljavanja mladih “Moja prva plata” do sada se iz cele Srbije prijavilo 24.360 osoba sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, a od toga 630 iz Moravičkog okruga. Prema informacija Filijale Čačak, to su mladi iz Čačka, Ivanjice, Gornjeg Milanovca i Lučana koji sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, […]

