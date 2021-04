PREDSEDNIK OPŠTINE LUČANI POZVAO GRADJANE DA SE VAKCINIŠU BEZ ZAKAZIVANJA TERMINA

Nakon povećanog broja obolelih od kovid virusa sa pojačanom kliničkom slikom, predsednik opštine Milivoje Dolović, zajedno sa direktorom Doma zdravlja Lučani,uputio je apel gradjanima da se vakcinišu, jer je samo brza i masovna vakcinacija izlaz iz teške situacije.



Predsednik opštine Milivoje Dolović: „Samo brza i masovna imunizacija predstavlja izlaz iz ove teške epidemiološke situacije!“

Dom zdravlja Lučani je od danas organizovao imunizaciju bez zakazivanja po čitavoj teritoriji Opštine Lučani. Svi građani koji žele da prime sinofarm kinesku vakcinu mogu se, uz zdravstvenu knjižicu vakcinisati:

• danas, od 13 do 18 časova, u Domu zdravlja u Guči,

• sutra, 7. aprila, u Domu zdravlja u Lučanima od 9 do 16 časova i u ambulanti u Кotraži od 11 do 16 sati;

• u četvrtak, 8. aprila, u ambulantama u Donjoj Кravarici i Goračićima od 08 do 13 sati;

• u petak, 9. aprila u ambulantama u Viči i Markovici od 08 do 13 sati;

• u subotu, 10 aprila, u ambulantama u Кaoni i Milatovićima od 08 do 14 časova.

• Od utorka do petka, svi zainteresovani građani će moći da se vakcinišu u matičnim Domovima zdravlja u Lučanima i Guči neprestano od 9 do 16 sati.

Opredeljeni smo ka brzoj imiunizaciji, jer je brza vakcinacija jedini spas za izlazak iz ove situacije u kojoj imamo sve više obolelih sa teškom kliničkom slikom. Želimo da stignemo do najudaljenijih mesta naše opštine, do ruralnih područja. Moramo prići svim našim građanima i pomoći da se što više imunizuju.Od virusa korona posebno su ugroženi hronični bolesnici i stariji sugrađani. Do polovine aprila biće nam dostupne značajne količine doza vakcina. Zato iskreno apelujemo na sve naše građane da se odazovu pozivu za vakcinaciju bez zakazivanja. Idite u sve navedene ambulante, nemojte čekati da budete pozvani, primiće vas – ističe predsednik Dolović.