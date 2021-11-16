После дуже болести јуче је у 73. години преминуо Радољуб Вулићевић, из Трбушана, оснивач најстарије приватне ауто-школе у Моравичком округу ”Кримлекс Чупо”, отворене пре три деценије, а коју је до данас завршило више од 20.000 полазника.
Вулићевић је био и дугогодишњи инструктор ”Црвеног сигнала”.
Преминуо Радољуб Вулићевић Чупо, оснивач најстарије ауто-школе у Моравичком округу
После дуже болести јуче је у 73. години преминуо Радољуб Вулићевић, из Трбушана, оснивач најстарије приватне ауто-школе у Моравичком округу ”Кримлекс Чупо”, отворене пре три деценије, а коју је до данас завршило више од 20.000 полазника.