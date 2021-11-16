Преминуо Радољуб Вулићевић Чупо, оснивач најстарије ауто-школе у Моравичком округу

У циљу унапређења области становања усвојен је Закон о становању и одржавању зграда који је ступио на снагу 1.јануара 2017.године. Законом створили су се предуслови да се побољша систем управљања и одржавања у стамбеним зградама, а стамбеној заједници, као организацији власника посебних делова, дата је могућност да буде носилац свих права и обавеза у својству […]

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