Društvo

Преминуо Радољуб Вулићевић Чупо, оснивач најстарије ауто-школе у Моравичком округу

G. D. Komentara (0)

После дуже болести јуче је у 73. години преминуо Радољуб Вулићевић, из Трбушана, оснивач најстарије приватне ауто-школе у Моравичком округу ”Кримлекс Чупо”, отворене пре три деценије, а коју је до данас завршило више од 20.000 полазника.
Вулићевић је био и дугогодишњи инструктор ”Црвеног сигнала”.

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