ПРИЗНАЊА ЗА НАУЧНА ОТКРИЋА ДР ДУШАНА РУЖИЋА

Недавно је добио награду за најбољи рад у области онкологије у Србији. Пре неколико месеци је учествовао и на „Иновационом купу 2023“ у Немачкој. Није било лако заслужити место у одабраним научним тимовима из целог света…

Одрастао је и школовао се у Чачку до уписа на Фармацеутски факултет у Београду. Успешно је завршио студије, а најбоља потврда за то је Награда „Професор др Иван Беркеш“, коју добијају само најбољи студенти фармације. Тако је почело, а до данас су се низале за више истраживачких подухвата.

Награда за најбољи рад у области онкологије у Србији за 2023. годину, др Душану Ружићу (33) додељена је недавно на шестом Конгресу Српског друштва истраживача рака у Београду. Награђен је у категорији млађи члан, а одржао је и предавање на том стручном скупу.

Већ неколико година, др Ружић се бави развојем нових молекула за терапију агресивног облика карцинома дојке код жена.

– Награда ми је уручена за постигнуће до кога сам дошао док сам припремао докторску дисертацију. Објављено је у једном врхунском међународном, научном часопису, а реч је о открићу новог молекула који врло ефикасно делује на троструко негативни тумор дојке. Истраживање је трајало више година. Све је почело на рачунару, применом такозваних, in silicio студија, помоћу којих сам дизајнирао хемијску структуру новог молекула. И након синтезе великог броја структурно сродних једињења, одабрана су најбоља и тестирана на ћелијским линијама више врста канцера дојке. У последњој фази истраживања, најбоље једињење је издвојено као ефикасно у in vitro условима (малигне ћелије се засеју у пластичним подлогама) и тестирано на in vivo (животињском) моделу малигне болести. Користили смо зебра рибице којима је убачен хумани тумор. Најбоље тестирано једињење је показало изненађујући антитуморски и антиметастатски ефекат и отворило нове хоризонте за даља испитивања у преклиничким условима развоја лека – предочава асистент са докторатом, Душан Ружић, најважније делове свог истраживачког достигнућа, због кога је добио награду Српског друштва истраживача рака.

ДУГ И НЕИЗВЕСТАН ПУТ ДО ПРИМЕНЕ

Део својих истраживања у развоју новог молекула за терапију агресивног карцинома дојке др Ружић је спровео у Великој Британији на катедри за хемијску биологију Универзитета East Anglia, као и у Хамбургу на Fraunhofer институту. У Немачкој је добио и прве експерименталне потврде да су два нова једињења активна на врсту тумора који не реагује на доступне цитостатике у клиничкој пракси, о чему је др Душан Ружић раније говорио за „Чачански глас”. И тада је назначио да су његова истраживања преклиничка, односно још увек нису примењена у лечењу агресивног карцинома дојке.

Додела Нагаде на „Мерковом Иновационом купу“

– Проналажење потенцијалног хемиотерапеутика за агресивни облик канцера дојке је изазов за сваког научника. Разлог за то је и чињеница да 90 одсто новооткривених супстанци никада не стигне до пацијената, због строгих регулаторних захтева, које један лек мора да задовољи да би био у клиничкој употреби. Испитивање је спроведено за терапију агресивног облика канцера дојке, јер епидемиолошке студије указују на малу стопу петогодишњег преживљавања пацијенткиња којима је дијагностикован овај облик болести. За друге врсте канцера, који реагују на хормонску хемиотерапију, има више могућности лечења, самим тим су и прогнозе боље. Тренутно, овај агресивни облик је отпоран на многе лекове који су нама доступни. Треба напоменути да ми у Србији радимо преклиничка испитивања супстанци за које докажемо фармаколошки ефекат! – напоменуо је др Ружић.

МЕЂУ ОДАБРАНИМА

Младом доктору фармације из Чачка летос се догодило још нешто пресудно за његова научнао-истраживачка испитивања. Био је део тима за медицинску хемију на престижном „Иновационом купу 2023”. То такмичење организује Фармацеутска компанија „Мерк” у немачком Дармштату. Његовом тиму је припала Runner up (друга) награда за пројекат развоја иновативне платформе за аутоматизовану синтезу и in vitro (малигне ћелије се засеју у пластичним подлогама) нових лекова који се везују за рибонуклеинске киселине. Према стручном објашњењу др Ружића, то је потпуно нови правац развоја лекова, с обзиром на то да се највећи број оних, који су нама доступни на тржиштима везује и остварује фармаколошке ефекте деловањем на различите протеине у организму.

Тим за медицинску хемију

– Од близу 3.800 пријављених кандидата из различитих лабораторија широм света, одабрана су 42 учесника. Подељени су у седам тимова са по шест чланова да се такмиче и развијају идеје у раду са „Мерковим” научницима и алуминистима. Представници из Србије појавили су се први пут од када је Куп основан, 2011. године. Имали смо срећу да су ту учествовала два представника београдског Фармацеутског факултета – асистенткиња са докторатом Бранка Дивовић Матовић и ја. Она је била део тима за неуронауке и аутоимуност, а ја за медицинску хемију. Пре подне смо похађали разне стручне обуке, а поподне радили са менторима на развоју научне иновације. Такмичарски део је одржан последњег дана, када су тимови представили своје идеје пред жиријем компаније „Мерк”, који је био састављен од 13 искусних научника у преклиничком развоју лека – наводи др Ружић.

Више је различитих истраживачких постигнућа за које др Душан Ружић освајао награде.

Свака година је доносила нешто ново у развоју овог младог истраживача који је у Чачку завршио Основну школу „Свети Сава” и Гиманзију, а после завршених студија на Фармацеутском факултету, докторирао на модулу фармацеутска медицинска хемија и структурна анализа. Осим у иностранству на престижним научним институцијама, др Душaн Ружић је велики део својих истраживања спровео у Србији, где је стекао и највиша звања у фармацији.

– Желео бих да на основу личног примера истакнем да је у Србији могуће изводити иновативна и креативна научна истраживања, ако имате страст и жељу за сталним учењем. Убеђен сам и да побољшањем услова за научна истраживања млади имају шансу да оставаре значајан утицај у глобалној науци и да допринесу нашем друштву и нашој друштвеној заједници – сматра Душан Ружић

Успех у науци и приватном животу, ожењен је, отац двоје деце, употпунио је и чланством у српском, европском и америчком удужењу за истраживање рака. Улазак у такву научну елиту поткрепљен је великим знањем и истинским резултатима у опсежним научним истраживањима.