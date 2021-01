BOLJA ZAPOSLENOST MLADIH – PRIORITET ZAJEDNICE

Zahvaljujući podršci Grada Čačka, redakcija „Čačanskog glasa“ će do kraja marta realizovati projekat „Oni su budućnost Čačka, zaslužuju šansu!“. Tema ovog serijala je zapošljavanje mladih. Kroz 15 tekstova, objavljenih na portalu www.caglas.rs, fejsbuk profilu i delom u listu „Čačanski glas“, naš cilj je da mapiramo probleme sa kojim se suočavaju mladi u potrazi za poslom, kao i potrebe privrede za odgovarajućim kadrovima. Ukazujući na značaj unapređenja obrazovanja, mera podrške zapošljavanju, uslova života i rada mladih, uticaćemo na nadležne u Gradu da iznalaženjem novih rešenja pospeše zapošljavanje i ujedno smanje talas ekonomskih migracija mladih. Osim mladima (primarna ciljna grupa), serijal je namenjen predstavnicima nadležnih institucija i ustanova, privrednicima, stručnoj javnosti, ali i svim ostalim kategorijama društva (sekundarna ciljna grupa).

Fotografija iz arhive

Mladi u Srbiji predstavljaju i dalje kategoriju teže zapošljivih lica. Uprkos naporima da se kvalitetnim i sadržajnim socijalnim dijalogom dođe do najoptimalnijih rešenja ovog problema, budžetska sredstva koja se izdvajaju za finansiranje aktivne politike zapošljavanja su i dalje nedovoljna da zaustave ekonomske migracije. Osim toga, u Srbiji još uvek nije zaokružen normativni okvir koji bi doveo do efikasnijeg usklađivanja sistema obrazovanja i potreba tržišta rada. Status i položaj mladih u našoj zemlji spada u kategoriju izazova za koje još uvek nije pronađeno celishodno rešenje. Mladi se prepoznaju kao nosioci budućih ekonomskih i socijalnih inicijativa i u interesu je društva da se pronađe odgovarajuće rešenje koje će da obezbedi da svi mladi u Srbiji imaju jednaka prava na kvalitetno i dostupno obrazovanje, mogućnost da po završetku školovanja lako i brzo dođu do zaposlenja, da dobiju zaradu koja će im omogućiti da pristojno žive od svog rada i u svojoj zemlji zasnuju porodice.

Kako je navedeno u Nacionalnoj strategiji za mlade Republike Srbije, uzroci nezaposlenosti mladih su: nedovoljan broj slobodnih radnih mesta, visok procenat mladih koji su u „sivoj“ zoni ekonomije, otežan pristup bolje plaćenim radnim mestima, neusklađenost obrazovnog sistema sa zahtevima tržišta rada, visok procenat mladih bez kvalifikacija, napuštanje obrazovanja, nedostatak potrebnih znanja, kompetencija i radnog iskustva, visok procenat mladih koji su u stanju socijalne potrebe. Iz statusa nezaposlenosti mladi vrlo često izlaze prelaskom u status neaktivnih, a ne pronalaskom zaposlenja. Ovo govori u prilog tezi da politika zapošljavanja u našoj zemlji još uvek ne daje željene rezultate, što vrlo često doprinosi gubitku nade u mogućnost pronalaska adekvatnog, pristojno plaćenog posla. Ovakav pesimizam je karakterističan za populaciju mladih ljudi, što dovodi do toga da se Srbija istovremeno suočava sa enormno visokim odlivom mladih visokoobrazovanih kadrova iz zemlje.

Iako se Čačak svrstava među lokalne samouprave koje izdvajaju značajna sredstva za mere aktivne politike zapošljavanja, pospešivanja rađanja, različite vidove podrške privrednicima, mladim poljoprivrednicima, kao i unapređenje uslova u svim oblastima života (ulaganja u putnu infrastrukturu, izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, unapređenje obrazovanja, zdravstva, kulture…), podizanje stope zaposlenosti mladih je i dalje na vrhu liste prioriteta lokalne samouprave, jer mladi školovani kadrovi i dalje odlaze u svet i sa gradskog i seoskog područja.

Velika prednost Grada Čačka je što godinama ulaže značajna sredstva u pospešivanje zapošljavanja, sa posebnim akcentom na zapošljavanju mladih. Osim toga, postoje i druge komparativne prednosti, koje će u narednom periodu uticati na smanjenje nezaposlenosti mladih, među kojim su i postojanje Naučno tehnološkog parka i Startap centra, koji imaju odlične uslove za rad. Bez obzira na sve navedeno, sadašnja stopa nezaposlenosti mladih pokazuje da još uvek ima prostora za dalje unapređenje uslova života i rada, usklađivanje sistema obrazovanja i potreba tržišta rada, kao i stvaranja dovoljno prihvatljivog ambijenta, kako bi oni koji predstavljaju budućnost Čačka ostali u svom rodnom kraju.

Tekstovima serijala uticaćemo na bolju i potpuniju informisanost mladih obrazovanih ljudi o državnim i lokalnim merama za pospešivanje zapošljavanja, otvaranju novih radnih mesta, poboljšanju uslova rada i podizanje životnog standarda.



Osim informativne funkcije, tekstovi serijala će imati analitički i edukativni karakter, tako da će svi pripadnici lokalne zajednice, ali i celokupnog društva, biti u prilici da povećaju stepen saznanja, informisanosti i svesti o tome koliko je za privredni i sveukupni razvoj lokalnih sredina i čitave Srbije, dragoceno da mladi ljudi, bez obzira na stepen obrazovanja, ostanu u svojoj zemlji i da jednoga dana postanu perjanice njenog ubrzanog razvoja, kako privrednog, tako i u drugim sferama života.

V. S.