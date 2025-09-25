септембар Фото: Зоран Зиндовић
Društvo

Променљиво облачно и топло, местимично са кишом

G. D. Komentara (0)

Извор: РТС, РХМЗ

Променљиво облачно, уз кошаву и краткотрајну кишу, температура до 27 степени

Фото: Зоран Зиндовић

У Србији ће бити променљиво облачно и релативно топло, местимично са краткотрајном кишом, а у западним и брдско-планинским пределима понегде и са локалним пљусковима са грмљавином.

Очекује се променљиво облачно и релативно топло време, местимично са краткотрајном кишом, а у западним и брдско-планинским пределима понегде и са локалним пљусковима са грмљавином.

Ветар ће бити слаб до умерен источни и југоисточни, у кошавском подручју јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и олујне јачине.

Најнижа температура кретаће се од 12, а највиша дневна до 27 степени.

У Београду ће бити променљиво облачно, повремено са слабом краткотрајном кишом, углавном пре подне и на крају дана.

Ветар ће бити умерен до јак југоисточни, посебно у другом делу дана.

Најнижа дневна ће се кретати од 16 до 19 степени, док ће највиша температура бити до 25 степени.

Посебан опрез за реуматичаре и срчане болеснике

Неповољна биометеоролошка ситуација за хронично оболеле.

Опрез се саветује особама са респираторним и психичким тегобама, а посебно реуматичарима и срчаним билесницима.

Метеоропатске реакције су могуће у виду раздражљивости и болова у мишићима.

Максимална концентрација се препоручује свим учесницима у саобраћају.

Временска прогноза за наредну недељу

Према изгледима времена у Србији се до краја наредне недеље очекује свежије време.

Од петка, за викенд и почетком следеће седмице у већини места највиша дневна температура биће у интервалу од 16 до 20 степени.

У кошавском подручју од петка до недеље дуваће умерени и јак југоисточни ветар, на југу Баната и у доњем Подунављу и са ударима олујне јачине.

Током дана биће променљиво облачно, у петак местимично са краткотрајним падавинама које се за викенд и почетком следеће седмице очекују углавном у југоисточним, јужним и југозападним пределима наше земље.

Slične Vesti
Društvo Grad Zdravstvo

КАРАВАН „БУДИ ХРАБРА, ПРЕГЛЕДАЈ СЕ“: БЕСПЛАТНИ УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД

vladecaglas

Извор: Кабинет градоначелника Чачка Удружење „Жена уз жену“, у сарадњи са Градом Чачком и 19. и 20. октобра организује бесплатне ултразвучне прегледе дојки, кроз караван под слоганом „Буди храбра прегледај се“. Ултразвучни прегледи обављаће се 19. и 20. октобра 2022. године на Градском тргу у Чачку, у времену од 12 до 18 часова  Пријаве за […]

Фото: Вероника Вукићевић
Društvo

Топло, али са кишом

G. D.

Топло, али са кишом – пљускови и град на истоку, сунчано само у Бачкој и Срему ИЗВОР: РТС Данас временске непогоде, обилнији пљускови и град на истоку и југоистоку. Циклон са истока Балкана од средине дана условљаваће пљускове, а само ће у Бачкој и Срему читавог дана бити сунчано. Јутарња температура од 12 до 20 […]

бебе 2
Društvo Grad Zdravstvo

Јуче на свет дошла ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

G. D.

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошла ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје Града Чачка, лучанске и ивањичке општине.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.