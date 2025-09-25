Променљиво облачно и топло, местимично са кишом

Извор: РТС, РХМЗ
Променљиво облачно, уз кошаву и краткотрајну кишу, температура до 27 степени
У Србији ће бити променљиво облачно и релативно топло, местимично са краткотрајном кишом, а у западним и брдско-планинским пределима понегде и са локалним пљусковима са грмљавином.
Очекује се променљиво облачно и релативно топло време, местимично са краткотрајном кишом, а у западним и брдско-планинским пределима понегде и са локалним пљусковима са грмљавином.
Ветар ће бити слаб до умерен источни и југоисточни, у кошавском подручју јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и олујне јачине.
Најнижа температура кретаће се од 12, а највиша дневна до 27 степени.
У Београду ће бити променљиво облачно, повремено са слабом краткотрајном кишом, углавном пре подне и на крају дана.
Ветар ће бити умерен до јак југоисточни, посебно у другом делу дана.
Најнижа дневна ће се кретати од 16 до 19 степени, док ће највиша температура бити до 25 степени.
Посебан опрез за реуматичаре и срчане болеснике
Неповољна биометеоролошка ситуација за хронично оболеле.
Опрез се саветује особама са респираторним и психичким тегобама, а посебно реуматичарима и срчаним билесницима.
Метеоропатске реакције су могуће у виду раздражљивости и болова у мишићима.
Максимална концентрација се препоручује свим учесницима у саобраћају.
Временска прогноза за наредну недељу
Према изгледима времена у Србији се до краја наредне недеље очекује свежије време.
Од петка, за викенд и почетком следеће седмице у већини места највиша дневна температура биће у интервалу од 16 до 20 степени.
У кошавском подручју од петка до недеље дуваће умерени и јак југоисточни ветар, на југу Баната и у доњем Подунављу и са ударима олујне јачине.
Током дана биће променљиво облачно, у петак местимично са краткотрајним падавинама које се за викенд и почетком следеће седмице очекују углавном у југоисточним, јужним и југозападним пределима наше земље.