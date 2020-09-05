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Proverite ili usavršite znanje u Obrazovnom centru „Akademija“

I. М. Komentara (0)

OBRAZOVNI CENTAR „AKADEMIJA“Čačak, Vojvode Stepe 44
ORGANIZUJE I IZDAJE MEĐUNARODNO PRIZNATA UVERENJA:

  • PREKVALIFIKACIJE, DOKVALIFIKACIJE 
  • STRUČNE OBUKE ZA RAZNA ZANIMANJA
  • PROVERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZA RAZNA ZANIMANJA

A ZA SVE ONE KOJIMA JE NEOPHODNA DIPLOMA III, IV I V STEPENA

MOGUĆA DOKVALIFIKACIJA, PREKVALIFIKACIJA I SPECIJALIZACIJA U OBLASTIMA:

  • EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA 
  • TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
  • MAŠINSTVO, ELEKTROTEHNIKA, GRAĐEVINARSTVO,  SAOBRAĆAJ
  • LIČNE USLUGE 
  • MEDICINA 

INFORMACIJE I UPIS

TELEFONI: 032/320-950 i 063/610-941, 

e-mail: akademija.ca@eunet.rs

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