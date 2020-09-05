Proverite ili usavršite znanje u Obrazovnom centru „Akademija“

OBRAZOVNI CENTAR „AKADEMIJA“Čačak, Vojvode Stepe 44
ORGANIZUJE I IZDAJE MEĐUNARODNO PRIZNATA UVERENJA:
- PREKVALIFIKACIJE, DOKVALIFIKACIJE
- STRUČNE OBUKE ZA RAZNA ZANIMANJA
- PROVERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZA RAZNA ZANIMANJA
A ZA SVE ONE KOJIMA JE NEOPHODNA DIPLOMA III, IV I V STEPENA
MOGUĆA DOKVALIFIKACIJA, PREKVALIFIKACIJA I SPECIJALIZACIJA U OBLASTIMA:
- EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA
- TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
- MAŠINSTVO, ELEKTROTEHNIKA, GRAĐEVINARSTVO, SAOBRAĆAJ
- LIČNE USLUGE
- MEDICINA
INFORMACIJE I UPIS
TELEFONI: 032/320-950 i 063/610-941,
e-mail: akademija.ca@eunet.rs